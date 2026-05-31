Vì sao quên uống nước có thể gây suy thận?

Mới đây, Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận nam bệnh nhân (BN) 25 tuổi, là công nhân, tiền sử khỏe mạnh, bị suy thận cấp chỉ sau một ngày làm việc dưới trời nắng mà không uống đủ nước. BN nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay. Trước nhập viện một ngày, anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như quên uống nước.

Người lao động khi phải làm việc nhiều giờ dưới nắng nóng cần lưu ý bù nước kịp thời ẢNH: ĐÌNH HUY

Th.S - bác sĩ nội trú Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai, thông tin: BN nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine (chỉ số đo chức năng lọc của thận) tăng vọt lên 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu suy thận cấp. Nếu tới bệnh viện muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, BN có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu. May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của người bệnh đã hồi phục, các triệu chứng co rút cơ và khó thở cũng biến mất, BN được xuất viện.

Theo Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai, mỗi mùa nắng nóng, số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực đoan lại gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ, khỏe mạnh.

Nguyên nhân là do khi làm việc hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể phải tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, khiến lượng máu nuôi thận suy giảm. Bên cạnh đó, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất độc từ cơ sẽ giải phóng vào máu, gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp.

3 nguyên tắc bảo vệ thận ngày nắng nóng 1. Uống nước chủ động: Không đợi khát mới uống. Làm việc ngoài trời bắt buộc bổ sung nước điện giải, nước khoáng để bù muối. 2. Né giờ cao điểm: Hạn chế làm việc nặng, tập thể dục ngoài trời từ 10 - 16 giờ. 3. Hạ nhiệt kịp thời: Thấy mệt phải vào bóng râm, dùng khăn mát lau người ngay để điều hòa thân nhiệt.

4 dấu hiệu liên quan thận cần được thăm khám 1. Tiểu ít: Quá 4 - 6 tiếng không đi tiểu, lượng nước tiểu giảm hẳn. 2. Nước tiểu đổi màu: Đậm đặc, có màu vàng sậm, đỏ sẫm hoặc như nước trà đặc. 3. Đau cơ bắp: Chuột rút, co rút chân tay liên tục. 4. Toàn thân mệt mỏi: Kiệt sức, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ do tích tụ độc tố.



