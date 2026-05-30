Sức khỏe

6 người nhập viện sau khi ăn bọ xít

Minh Hải
30/05/2026 18:09 GMT+7

6 người dân ở xã miền núi Phú Xuân (Thanh Hóa) phải nhập viện cấp cứu sau khi bắt bọ xít ngoài tự nhiên về ăn.

Ngày 30.5, UBND xã Phú Xuân đã thông báo rộng rãi đến người dân địa phương, cảnh báo về việc ăn bọ xít gây ngộ độc thực phẩm, sau khi 6 người dân ở địa phương phải nhập viện vì ăn loại côn trùng này.

Loài bọ xít 6 người dân ở xã Phú Xuân bắt về ăn và bị ngộ độc

ẢNH: UBND XÃ PHÚ XUÂN

Trước đó, chiều 27.5, có 6 người dân ở bản Sa Lắng (xã Phú Xuân) bắt khoảng 0,3 kg bọ xít ngoài tự nhiên về chế biến và ăn.

Sau khi ăn, cả 6 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy nên được người thân đưa đến các Bệnh viện đa khoa Quan Hóa và Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc cấp cứu. Kết quả thăm khám bước đầu xác định cả 6 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bọ xít.

Đến ngày 30.5, các bệnh nhân đã được chuyển từ các bệnh viện trên đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cho biết, trong bữa ăn, ngoài bọ xít còn có các món thịt lợn rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí (tự trồng) và rượu trắng.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Phú Xuân đã đưa ra cảnh báo rộng rãi đến người dân địa phương, khuyến cáo không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng như bọ xít, sâu lạ, động vật không rõ nguồn gốc làm thực phẩm.

