Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiếc đồ ăn thừa, nhiều người vô tình rước nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Như Quyên
Như Quyên
26/05/2026 06:48 GMT+7

Hâm lại đồ ăn cũ là thói quen phổ biến của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không phải cứ hâm nóng kỹ là an toàn, vì vi khuẩn có thể đã phát triển từ trước đó.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), thực phẩm để qua đêm không nguy hiểm vì “cũ”, mà ở cách bảo quản và thời gian nằm ngoài “vùng an toàn” nhiệt độ.

Thận trọng khi hâm và ăn lại cơm nguội, canh, thịt kho, hải sản

Chị N.K.L (48 tuổi, ở TP.HCM) cho biết: “Thức ăn thừa thường được tôi bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi bảo quản trong tủ lạnh, sau đó hâm nóng lại bằng nồi chiên không dầu. Gia đình tôi hiếm khi hâm lại đồ ăn từ hôm trước, nhưng đôi khi vẫn ăn vì tiếc. Có lần, tôi ăn lại đồ cũ và bị đầy bụng, đau bụng nhưng nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường”.

Không phải món ăn nào hâm nóng lại cũng an toàn, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 1.

Trong thời tiết nóng ẩm, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chỉ sau vài giờ, nhất là ở cơm nguội, canh, thịt kho

ẢNH MINH HỌA: NHƯ QUYÊN

Tương tự, chị N.T.K.C (46 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ gia đình chị hầu như ngày nào cũng ăn đồ ăn cũ hâm lại.

“Món kho thì hâm bằng nồi và cho thêm nước vào cho đỡ mặn, còn món chiên thì bỏ vào nồi chiên không dầu. Dù biết ăn đồ cũ lâu ngày có thể hại, nhưng do đã quen, không muốn lãng phí nên tôi và gia đình vẫn ráng ăn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu”, chị C. nói.

Theo bác sĩ Tố Hi, nguy cơ của thức ăn cũ không chỉ nằm ở vi khuẩn còn sống trong thực phẩm mà còn ở các độc tố vi khuẩn có thể đã hình thành từ trước. Một số vi khuẩn, đặc biệt trong cơm nguội hoặc món ăn để ở nhiệt độ phòng quá lâu, có khả năng tạo ra độc tố trước khi thức ăn được hâm lại. Đáng lưu ý, một số độc tố này chịu nhiệt khá tốt nên việc đun nóng chưa chắc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ gây hại.

“Trong thời tiết nóng ẩm như ở Việt Nam, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chỉ sau vài giờ, nhất là ở cơm nguội, canh, thịt kho hay hải sản. Người lớn tuổi càng cần cẩn trọng vì hệ tiêu hóa và miễn dịch suy giảm theo tuổi tác. Cùng một món ăn, người trẻ có thể chỉ đau bụng nhẹ, trong khi người già dễ mất nước, rối loạn điện giải hoặc phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm”, bác sĩ Tố Hi cho hay.

Không phải món ăn nào hâm nóng lại cũng an toàn, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 2.

Thức ăn thừa nên được chia thành hộp nhỏ để làm lạnh nhanh hơn và hạn chế mở ra nhiều lần

ẢNH: NHƯ QUYÊN

Bác sĩ lưu ý cách bảo quản và hâm thức ăn

Từ đó, bác sĩ Tố Hi khuyên rằng tiết kiệm thực phẩm là thói quen tốt, nhưng cần đi kèm nguyên tắc bảo quản đúng cách:

  • Sau bữa ăn, thực phẩm nên được làm nguội tương đối và cho vào tủ lạnh trong vòng khoảng 1 - 2 giờ, thay vì để ngoài môi trường quá lâu, nhất là với thời tiết nóng.
  • Thức ăn nên được chia thành hộp nhỏ để làm lạnh nhanh hơn và hạn chế mở ra nhiều lần.
  • Khi hâm nóng, cần đảm bảo thực phẩm được làm nóng đều và đủ nhiệt.
  • Không nên hâm đi hâm lại nhiều lần cùng một món vì mỗi lần thay đổi nhiệt độ là thêm một lần tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và giảm chất lượng dinh dưỡng.

Các nguyên tắc rất quan trọng mọi người cần nhớ là:

  • Thực phẩm đã bảo quản lạnh quá lâu, có mùi lạ hoặc thay đổi màu sắc thì nên bỏ.
  • Các món hải sản, món có sữa, món nhiều nước nên dùng sớm hơn các món khô.
  • Không nên tích trữ quá nhiều thức ăn chỉ để “đỡ phí”.

Tiết kiệm thực phẩm là cần thiết, nhưng an toàn thực phẩm luôn nên được ưu tiên, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Khả năng gây hại cho tim, gan, thận và tiêu hóa

Theo thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, nhiều người nghĩ đồ ăn thừa chỉ gây đau bụng hay tiêu chảy tạm thời. Tuy nhiên, khi thực phẩm để quá lâu hoặc hâm nhiều lần, chất béo và protein có thể bị oxy hóa, tạo ra các hợp chất bất lợi cho cơ thể. Các món chiên rán hâm lại nhiều lần còn có thể làm tăng chất gây hại cho tim mạch, gan và hệ tiêu hóa.

“Ngộ độc thực phẩm không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ. Các dấu hiệu thường gặp gồm đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy, mệt sau ăn. Ở người lớn tuổi, triệu chứng đôi khi chỉ là chán ăn, mệt, tụt huyết áp hoặc lú lẫn nhẹ do mất nước. Nếu thức ăn có mùi lạ, nhớt hoặc đổi màu, không nên tiếp tục sử dụng dù chưa có triệu chứng rõ ràng”, bác sĩ Tố Hi nói.

Tin liên quan

Những thực phẩm không nên hâm nóng lại

Những thực phẩm không nên hâm nóng lại

Việc hâm nóng lại thức ăn vốn được xem là giải pháp tiện lợi cho những người bận rộn.

Hâm thức ăn nhiều lần rất có hại, nhất là 3 món sau

Có nên hâm lại nấm qua đêm để ăn?

Khám phá thêm chủ đề

thức ăn thừa ngộ độc thực phẩm hâm lại đồ ăn bảo quản thức ăn thừa An toàn thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận