Tiếc đồ ăn thừa, nhiều người vô tình rước nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Theo thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), thực phẩm để qua đêm không nguy hiểm vì “cũ”, mà ở cách bảo quản và thời gian nằm ngoài “vùng an toàn” nhiệt độ.

Thận trọng khi hâm và ăn lại cơm nguội, canh, thịt kho, hải sản

Chị N.K.L (48 tuổi, ở TP.HCM) cho biết: “Thức ăn thừa thường được tôi bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi bảo quản trong tủ lạnh, sau đó hâm nóng lại bằng nồi chiên không dầu. Gia đình tôi hiếm khi hâm lại đồ ăn từ hôm trước, nhưng đôi khi vẫn ăn vì tiếc. Có lần, tôi ăn lại đồ cũ và bị đầy bụng, đau bụng nhưng nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường”.

Trong thời tiết nóng ẩm, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chỉ sau vài giờ, nhất là ở cơm nguội, canh, thịt kho ẢNH MINH HỌA: NHƯ QUYÊN

Tương tự, chị N.T.K.C (46 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ gia đình chị hầu như ngày nào cũng ăn đồ ăn cũ hâm lại.

“Món kho thì hâm bằng nồi và cho thêm nước vào cho đỡ mặn, còn món chiên thì bỏ vào nồi chiên không dầu. Dù biết ăn đồ cũ lâu ngày có thể hại, nhưng do đã quen, không muốn lãng phí nên tôi và gia đình vẫn ráng ăn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu”, chị C. nói.

Theo bác sĩ Tố Hi, nguy cơ của thức ăn cũ không chỉ nằm ở vi khuẩn còn sống trong thực phẩm mà còn ở các độc tố vi khuẩn có thể đã hình thành từ trước. Một số vi khuẩn, đặc biệt trong cơm nguội hoặc món ăn để ở nhiệt độ phòng quá lâu, có khả năng tạo ra độc tố trước khi thức ăn được hâm lại. Đáng lưu ý, một số độc tố này chịu nhiệt khá tốt nên việc đun nóng chưa chắc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ gây hại.

“Trong thời tiết nóng ẩm như ở Việt Nam, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chỉ sau vài giờ, nhất là ở cơm nguội, canh, thịt kho hay hải sản. Người lớn tuổi càng cần cẩn trọng vì hệ tiêu hóa và miễn dịch suy giảm theo tuổi tác. Cùng một món ăn, người trẻ có thể chỉ đau bụng nhẹ, trong khi người già dễ mất nước, rối loạn điện giải hoặc phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm”, bác sĩ Tố Hi cho hay.

Thức ăn thừa nên được chia thành hộp nhỏ để làm lạnh nhanh hơn và hạn chế mở ra nhiều lần ẢNH: NHƯ QUYÊN

Bác sĩ lưu ý cách bảo quản và hâm thức ăn

Từ đó, bác sĩ Tố Hi khuyên rằng tiết kiệm thực phẩm là thói quen tốt, nhưng cần đi kèm nguyên tắc bảo quản đúng cách:

Sau bữa ăn, thực phẩm nên được làm nguội tương đối và cho vào tủ lạnh trong vòng khoảng 1 - 2 giờ, thay vì để ngoài môi trường quá lâu, nhất là với thời tiết nóng.

Thức ăn nên được chia thành hộp nhỏ để làm lạnh nhanh hơn và hạn chế mở ra nhiều lần.

Khi hâm nóng, cần đảm bảo thực phẩm được làm nóng đều và đủ nhiệt.

Không nên hâm đi hâm lại nhiều lần cùng một món vì mỗi lần thay đổi nhiệt độ là thêm một lần tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và giảm chất lượng dinh dưỡng.

Các nguyên tắc rất quan trọng mọi người cần nhớ là:

Thực phẩm đã bảo quản lạnh quá lâu, có mùi lạ hoặc thay đổi màu sắc thì nên bỏ.

Các món hải sản, món có sữa, món nhiều nước nên dùng sớm hơn các món khô.

Không nên tích trữ quá nhiều thức ăn chỉ để “đỡ phí”.

Tiết kiệm thực phẩm là cần thiết, nhưng an toàn thực phẩm luôn nên được ưu tiên, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh nền.