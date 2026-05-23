Bác sĩ: Thói quen ăn uống tăng nguy cơ lây vi khuẩn gây ung thư dạ dày

Thạc sĩ - bác sĩ Ngô Thị Tường Vi, Trường đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ bữa cơm gia đình đóng vai trò như một sợi dây kết nối các thế hệ và gìn giữ những giá trị truyền thống lâu đời. Hình ảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm, cùng gắp thức ăn cho nhau, chấm chung bát nước mắm đã trở nên quen thuộc qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng chính những thói quen tưởng như vô hại ấy lại có thể trở thành con đường lây lan của vi khuẩn HP - Helicobacter pylori - một trong những tác nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày tráng tràng và có thể diễn tiến triển thành ung thư dạ dày.

Vi khuẩn HP lây lan như thế nào?

Theo bác sĩ Tường Vi, vi khuẩn Helicobacter pylori, thường gọi là vi khuẩn HP, là một trong những loại vi khuẩn phổ biến nhất trên thế giới. Sau khi xâm nhập cơ thể, chúng có thể tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, theo thời gian, vi khuẩn này có thể gây viêm dạ dày mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, xuất huyết tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Điều đáng lo ngại là phần lớn người nhiễm HP không biết mình mang vi khuẩn, nên vô tình trở thành nguồn lây cho người thân trong gia đình.

Đường lây truyền của HP

Các nghiên cứu cho thấy vi khuẩn HP có thể lây truyền qua đường miệng - miệng hoặc phân - miệng. Vi khuẩn có thể tồn tại trong nước bọt và dịch tiết khoang miệng. Vì vậy, trong sinh hoạt hằng ngày, các thói quen như:

Dùng chung bát nước chấm, gắp thức ăn cho nhau bằng đũa cá nhân, dùng chung muỗng, chén, ly uống nước; mớm thức ăn cho trẻ nhỏ đều có nguy cơ làm lây truyền vi khuẩn HP từ người này sang người khác. Tương tự, việc nhiều người cùng chấm vào một chén nước chấm cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo

Thay đổi thói quen trong ăn uống

Những năm gần đây, nhiều gia đình và nhà hàng đã hình thành thói quen chuẩn bị thêm đũa, muỗng riêng cho từng đĩa thức ăn để mọi người gắp, chia phần về chén của mình. Đây là thay đổi nhỏ nhưng sẽ hạn chế lây lan các vi khuẩn đường tiêu hóa, đặc biệt là vi khuẩn HP.

Một số thói quen nhỏ nên được duy trì như dùng đũa hoặc muỗng riêng để gắp thức ăn từ đĩa chung, hạn chế chấm trực tiếp nhiều lần vào chén nước chấm chung, chia nước chấm thành từng chén nhỏ nếu có thể, tập cho trẻ em sử dụng dụng cụ ăn uống riêng, khám và điều trị HP khi có triệu chứng đau dạ dày kéo dài.

"Một đôi đũa chung trên mâm cơm có thể là chi tiết rất nhỏ, nhưng lại góp phần ngăn chặn những bệnh lý cho cả gia đình. Việc thay đổi những thói quen cũ chưa phù hợp là điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe lâu dài", bác sĩ Vi khuyến cáo.