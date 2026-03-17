Nghệ có giúp giảm đau dạ dày? Chuyên gia giải thích

Nghệ hỗ trợ giảm các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu

Theo các nghiên cứu, hoạt chất quan trọng nhất trong nghệ là curcumin - một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống ô xy hóa mạnh. Những đặc tính này có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và giảm tình trạng viêm trong hệ tiêu hóa. Một tổng quan nghiên cứu đăng trên Phytotherapy Research cho thấy curcumin có tiềm năng hỗ trợ điều trị một số rối loạn tiêu hóa như khó tiêu, hội chứng ruột kích thích và viêm loét dạ dày, dù vẫn cần thêm nghiên cứu chất lượng cao để khẳng định hiệu quả rõ ràng, theo PubMed.

Ảnh: AI

Bác sĩ Rohini Patil, chuyên gia dinh dưỡng tại Apollo Hospitals (Ấn Độ), cho biết nghệ có thể giúp làm dịu hệ tiêu hóa nhờ đặc tính chống viêm. Theo bà Rohini Patil, curcumin có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu hoặc cảm giác nóng rát ở dạ dày khi dùng với lượng hợp lý trong chế độ ăn hằng ngày.

Một số nghiên cứu lâm sàng cũng cho thấy curcumin có thể giúp cải thiện tình trạng khó tiêu chức năng. Trong một thử nghiệm trên hơn 200 bệnh nhân, curcumin được phát hiện có hiệu quả tương đương với thuốc giảm axit dạ dày omeprazole trong việc cải thiện triệu chứng khó tiêu sau vài tuần điều trị.

Nghệ không phải “thuốc chữa” cho mọi trường hợp đau dạ dày

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nghệ không phải là “thuốc chữa” cho mọi trường hợp đau dạ dày. Nhiều bằng chứng hiện tại cho thấy nghệ có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe, nhưng vẫn chưa đủ để khẳng định chắc chắn hiệu quả điều trị đối với nhiều bệnh lý tiêu hóa, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Các bác sĩ khuyến cáo nghệ nên được xem là thực phẩm hỗ trợ chứ không thay thế điều trị y khoa. Những người bị viêm loét dạ dày nặng hoặc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori vẫn cần dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ. Đồng thời, việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế rượu bia và đồ cay nóng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dạ dày.

Nhìn chung, nghệ có thể mang lại một số lợi ích cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm khó chịu ở dạ dày. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh vẫn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe dạ dày lâu dài.