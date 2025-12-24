Nghệ và gừng: Loại nào tốt cho tiêu hóa và miễn dịch hơn?

Gừng tốt hơn cho vấn đề tiêu hóa tức thì

Với các vấn đề tiêu hóa xuất hiện nhanh như đầy bụng, khó tiêu hay buồn nôn, gừng thường là lựa chọn được ưu tiên.

Theo chuyên trang Health (Mỹ), gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol và shogaol, có khả năng làm giãn cơ trơn đường tiêu hóa và thúc đẩy dạ dày làm rỗng nhanh hơn. Nhờ đó, cảm giác nặng bụng và khó chịu sau ăn có thể được cải thiện rõ rệt.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy gừng giúp giảm buồn nôn do say tàu xe, ốm nghén khi mang thai hoặc tác dụng phụ của hóa trị. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của gừng cũng góp phần làm dịu đau họng và các triệu chứng khó chịu khi cảm lạnh.

Nghệ và gừng lại tác động lên cơ thể theo những cách khác nhau Ảnh: AI

Nghệ hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch lâu dài

Khác với gừng, nghệ không tác động mạnh lên triệu chứng tiêu hóa tức thì, nhưng lại có lợi thế trong việc kiểm soát viêm mạn tính. Curcumin - hợp chất tạo màu vàng cam đặc trưng của nghệ là một polyphenol có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Theo thời gian, curcumin có thể giúp làm dịu tình trạng viêm ở đường ruột, từ đó hỗ trợ các bệnh lý như viêm ruột (IBD). Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung nghệ giúp giảm căng thẳng oxy hóa, cải thiện chỉ số viêm và góp phần ổn định sức khỏe tiêu hóa ở người mắc bệnh mạn tính.

Curcumin trong nghệ cũng được chứng minh có thể tác động trực tiếp đến phản ứng miễn dịch, giúp cơ thể tăng khả năng chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Nhờ đó, nghệ thường được đánh giá cao trong việc hỗ trợ miễn dịch lâu dài và giảm nguy cơ viêm mạn tính.

Lưu ý khi sử dụng nghệ và gừng

Nghệ và gừng có thể được dùng dưới nhiều dạng như gia vị nấu ăn, trà thảo mộc. Đặc biệt khi dùng nghệ, nên kết hợp với tiêu đen và một nguồn chất béo để tăng khả năng hấp thu curcumin.

Dù là thảo dược tự nhiên, nghệ và gừng vẫn có thể gây hại khi dùng quá liều. 2 loại thảo dược này có thể tương tác với thuốc làm loãng máu, thuốc điều trị tiểu đường và huyết áp, nếu dùng liều cao sẽ gây ợ nóng, tiêu chảy hoặc buồn nôn. Riêng nghệ, nếu lạm dụng lâu dài ở liều cao có khả năng làm tăng nguy cơ tổn thương gan, theo chuyên trang Health (Mỹ).