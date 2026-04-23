Sức khỏe

Ăn hôm trước, hôm sau đau bụng: Cảnh báo thời gian ủ bệnh ngộ độc thực phẩm

Lê Cầm
23/04/2026 04:18 GMT+7

Sau vụ ngộ độc thực phẩm, nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao học sinh ăn hôm trước nhưng hôm sau mới có triệu chứng. Chuyên gia cho biết đây là diễn tiến bình thường, do thời gian ủ bệnh của vi khuẩn.

Những "sát thủ" thầm lặng trong bếp ăn và thời gian ủ bệnh kéo dài

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết đứng đầu trong danh sách các loại vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm là Salmonella, một loại trực khuẩn gram âm có khả năng thích nghi cực cao. Chúng không chỉ tồn tại trong các thực phẩm tươi sống như gia cầm, trứng, sữa chưa tiệt trùng mà còn "ẩn mình" bền bỉ trong các môi trường khô hanh như sữa bột hay socola. Ngay cả khi thực phẩm được cấp đông, số lượng vi khuẩn có thể giảm đi nhưng chúng vẫn duy trì sức sống trong thời gian dài, chờ đợi cơ hội tấn công vật chủ. Người bị nhiễm khuẩn Salmonella có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 6 giờ đến 48 giờ (thậm chí tới 4 ngày).

Đặc điểm một số loại vi khuẩn thường gặp gây ngộ độc thực phẩm

Bên cạnh đó, Escherichia coli (E. coli) là loại vi khuẩn thường lây qua thực phẩm nhiễm phân động vật hoặc do lây chéo từ tay người chế biến và dụng cụ bếp không sạch. Tùy chủng, E. coli có thể sinh độc tố hoặc xâm nhập trực tiếp vào ruột, gây xuất huyết nghiêm trọng và kéo dài bệnh đến 10 ngày.

Đáng lo ngại nhất về khả năng chịu nhiệt là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus. Để phá hủy hoàn toàn độc tố do vi khuẩn này tạo ra, thực phẩm phải được đun sôi liên tục ít nhất 2 giờ. Đáng chú ý, tụ cầu vàng vẫn có thể tồn tại trong môi trường có nồng độ muối tới 15% hoặc hàm lượng đường cao. Các thực phẩm dễ nhiễm gồm thịt bảo quản không đúng cách, xà lách, khoai tây, trứng và các loại bánh kem.

Theo cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, tùy thuộc vào thời gian ủ bệnh của các loại vi khuẩn đôi khi là vài tiếng hoặc thậm chí là vài ngày. Sau đó sẽ phát bệnh với các triệu chứng: Nôn ói, đau bụng, co thắt, chóng mặt, sốt, tiêu chảy có hoặc không kèm máu,… Đó là lý có những vụ ngộ độc thực phẩm mà ăn trong hôm trước qua 1-2 ngày sau mới xuất hiện các triệu chứng.

Khuyến cáo ăn uống phòng ngộ độc thực phẩm

Sau loạt vụ ngộ độc thực phẩm gần đây, chuyên gia cảnh báo chỉ một sai sót nhỏ trong lựa chọn, chế biến hay bảo quản cũng có thể khiến vi khuẩn sinh sôi và gây hại cho sức khỏe.

  • Lựa chọn thực phẩm không có dấu hiệu bất thường (màu sắc, hình dạng, mùi...), không có dấu hiệu hư hại hay hết hạn sử dụng.
  • Rửa tay sạch sau các khâu xử lý thực phẩm tươi sống và trước khi chế biến các món ăn. 
  • Cần sơ chế thực phẩm đúng cách: Rửa thực phẩm với nguồn nước sạch, có thể dùng muối nồng độ cao hoặc giấm.
  • Cần rửa sạch vỏ trứng trước khi đưa vào sử dụng. Các dụng cụ: dao, thớt,… cần được vệ sinh sạch sau các khâu chế biến, khuyến khích phân biệt cho thực phẩm sống và chín, rau củ và thịt cá.
Các triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện sau một thời gian ăn uống tùy loại vi khuẩn

Bảo quản thực phẩm với nhiệt độ phù hợp

Tủ lạnh - nơi chứa thực phẩm trong gia đình: Cần đạt đúng nhiệt độ tiêu chuẩn, được bảo trì định kỳ. Cần sắp xếp, phân chia sống chín phù hợp để tránh việc sinh sôi vi khuẩn, lây nhiễm chéo giữa các thực phẩm với nhau.

Nếu không ăn ngay sau khi nấu, thịt cần được làm nguội và bảo quản lạnh ở nhiệt độ tiêu chuẩn (0-4°C).

"Nấu chín đúng nhiệt độ không có nghĩa là an toàn vĩnh viễn. Việc để thức ăn chín trong nhiều giờ liền, kể cả sau khi đã nấu đạt chuẩn, vẫn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trở lại. Nhiệt độ vi khuẩn phát triển mạnh mẽ từ 5 đến 60°C", cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy khuyến cáo.

