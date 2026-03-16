'Siêu vi khuẩn' tấn công não, tim khiến thiếu nữ 16 tuổi nguy kịch

Bệnh nhân Đ.T.N (nữ 16 tuổi, ở Sơn La) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân rất rõ rệt, sốt cao liên tục từ 39 - 40 độ C; mạch nhanh (130 lần/phút, so với trung bình là 70 - 80 lần/phút), huyết áp thấp (95/50 mmHg, so với trung bình là 120/80mm Hg).

Đặc biệt, người bệnh xuất hiện các nốt xuất huyết ở lòng bàn tay, bàn chân, là dấu hiệu điển hình viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Các xét nghiệm xác định bệnh nhân bị "siêu vi khuẩn" tấn công.

Trưng bày chủng vi khuẩn MRSA tại một phòng thí nghiệm vi sinh ở Berlin (Đức) ẢNH: REUTERS

Khoảng 5 ngày trước khi vào điều trị tại bệnh viện, N. xuất hiện các cơn sốt cao tới 40 độ C kèm các cơn rét run. Sau đợt điều trị kháng sinh tại bệnh viện ở địa phương, với chẩn đoán viêm họng cấp, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, li bì, tri giác không tỉnh táo, xuất hiện nốt ban rải rác ở đầu chi.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu), cho biết, kết quả cấy máu khẳng định người bệnh dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA). Đây là loại vi khuẩn nguy hiểm, kháng nhiều loại kháng sinh thông thường.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân tổn thương nhồi máu não rải rác hai bán cầu, kèm xuất huyết tiểu não khiến mất thăng bằng và liệt cơ lực tay phải (mức 3/5). Siêu âm tim phát hiện các mảnh sùi, hở van hai lá nặng.

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh đã gây tổn thương đa cơ quan. Ở bệnh nhân N., không chỉ gây tổn thương ở tim, vi khuẩn gây biến chứng nhiều cơ quan khác, trong đó có viêm phổi do tụ cầu.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ, viêm phổi…

Bệnh nhân được hội chẩn và có chỉ định phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu cho MRSA. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chỉ số nhiễm trùng (CRP) giảm từ mức nguy hiểm trên 200 mg/L xuống còn 10 mg/L; cắt sốt hoàn toàn, đi lại được, tay phải hết liệt, tiểu não phục hồi chức năng.

Kết quả siêu âm tim kiểm tra cho thấy khối sùi trên van đã giảm kích thước. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ não mới nhất không còn ghi nhận các tổn thương trước đó.

Hiện, bệnh nhân được theo dõi sức khỏe, dự kiến ra viện trong tuần này.

Bác sĩ Ánh lưu ý, điểm đặc biệt của ca bệnh này là bệnh nhân không có tổn thương ngoài da hay mụn nhọt, là con đường xâm nhập thông thường của tụ cầu vàng. Do đó, nhiều khả năng vi khuẩn đã xâm nhập qua các tổn thương nhỏ ở niêm mạc miệng - họng.

Chính vì vậy, khi xuất hiện sốt cao liên tục nhiều ngày không đáp ứng điều trị thông thường, cần nghĩ đến các kịch bản nhiễm khuẩn nặng hơn.

Không nên bỏ qua những dấu hiệu tổn thương dù là nhỏ nhất, đặc biệt là các tổn thương nhỏ ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc các biểu hiện yếu tay chân, mất thăng bằng. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn nặng đã lan đến tim và não.