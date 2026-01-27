5 sản phẩm cho trẻ nhỏ bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố vi khuẩn

Ngày 27.1 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi các sở y tế, cho biết: theo thông tin cảnh báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) và thông tin cảnh báo của Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Các sản phẩm được nêu trong danh sách kèm theo, gồm:

TT Tên công ty Tên sản phẩm Số lô Quy cách đóng gói Hạn dùng 1 Vitagermine Babybio Optima 1 894408 800 g 9.7.2027 2 Vitagermine Babybio Optima 1 900035 800 g 12.8.2027 3 Vitagermine Babybio Optima 1 900932 400 g 18.8.2027 4 Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd Alula Gold Reflux 8000003387 900 g 17.3.2027 5 Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd Alula Colic & Constipation 8000003407 850 g 17.3.2027

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên.

Đồng thời, làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Tuyên truyền, thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên.