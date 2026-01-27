Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 sản phẩm cho trẻ nhỏ bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố vi khuẩn

27/01/2026 20:12 GMT+7

Cục An toàn thực phẩm thông báo thu hồi 7 sản phẩm do nghi nhiễm độc tố vi khuẩn có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Ngày 27.1 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi các sở y tế, cho biết: theo thông tin cảnh báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) và thông tin cảnh báo của Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Các sản phẩm được nêu trong danh sách kèm theo, gồm:

TT

Tên công ty

Tên sản phẩm

Số lô

Quy cách đóng gói

Hạn dùng

1

Vitagermine

Babybio Optima 1

  894408

  800 g

9.7.2027

2

Vitagermine

Babybio Optima 1

   900035

  800 g

12.8.2027

3

Vitagermine

Babybio Optima 1

   900932

   400 g

18.8.2027

4

Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd

Alula Gold Reflux

8000003387

   900 g

17.3.2027

5

Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd

Alula Colic & Constipation

8000003407

   850 g

17.3.2027

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên.

Đồng thời, làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên. 

Tuyên truyền, thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên.

