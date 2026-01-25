Rà soát lô sữa Aptamil cho trẻ nhỏ có cảnh báo nhiễm độc tố vi khuẩn

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 23.1, Công ty Daone, công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Lô sữa thu hồi là Aptamil first infant formula đóng gói 800 gam, có hạn sử dụng trước ngày 31.10.2026.

Cục An toàn thực phẩm thông báo rà soát, ngừng sử dụng lô sữa nhiễm độc tố cereulide ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 24.1, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) đã cảnh báo về sự việc này.

Trước các thông tin trên, tối 25.1, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành đề nghị rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant formula do công ty Daone sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil infant formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời, tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil infant formula nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo rà soát ban đầu trên hệ thống, hiện chưa có hồ sơ sữa Aptamil công bố tại Cục An toàn thực phẩm.