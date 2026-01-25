Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Rà soát lô sữa Aptamil cho trẻ nhỏ có cảnh báo nhiễm độc tố vi khuẩn

Liên Châu
Liên Châu
25/01/2026 22:00 GMT+7

Rà soát, ngừng sử dụng và thu hồi toàn quốc sữa Aptamil first infant formula đóng gói 800 gam, hạn sử dụng trước ngày 31.10.2026 do có cảnh báo sản phẩm nhiễm độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 23.1, Công ty Daone, công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Lô sữa thu hồi là Aptamil first infant formula đóng gói 800 gam, có hạn sử dụng trước ngày 31.10.2026.

Cảnh báo thu hồi sữa Aptamil do nhiễm độc tố Bacillus cereus gây hại cho trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Cục An toàn thực phẩm thông báo rà soát, ngừng sử dụng lô sữa nhiễm độc tố cereulide

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 24.1, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) đã cảnh báo về sự việc này.

Trước các thông tin trên, tối 25.1, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành đề nghị rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant formula do công ty Daone sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil infant formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời, tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil infant formula nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo rà soát ban đầu trên hệ thống, hiện chưa có hồ sơ sữa Aptamil công bố tại Cục An toàn thực phẩm.

Tin liên quan

Nestlé thu hồi sữa bột tại 25 quốc gia, Bộ Y tế cảnh báo

Nestlé thu hồi sữa bột tại 25 quốc gia, Bộ Y tế cảnh báo

Trước thông tin Nestlé thu hồi một số sản phẩm sữa bột tại 25 quốc gia do nghi nhiễm độc tố, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino của tập đoàn này.

Sơn La: Tử vong sau khi ăn hoa quả và một số loại sữa

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Sữa Bộ Y tế Cục An Toàn Thực Phẩm ngộ độc thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận