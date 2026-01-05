Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xét xử vụ sữa HIUP giả: Giá bán cho người dân gấp 6 lần giá xuất xưởng

Tuyến Phan
Tuyến Phan
05/01/2026 10:00 GMT+7

Một hộp sữa HIUP 27 giả có giá xuất xưởng chỉ hơn 87.000 đồng, nhưng bán tới tay người tiêu dùng với giá lên đến gần 550.000 đồng/hộp.

Ngày 5.1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là phó tổng giám đốc doanh nghiệp này, về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền. Đây là doanh nghiệp liên quan nhãn hiệu sữa HIUP giả, bị Bộ Công an triệt phá hồi giữa năm 2025, gây chấn động dư luận.

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" hoặc "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Xét xử vụ sữa HIUP giả: Giá bán cho người dân gấp 6 lần giá xuất xưởng- Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding

ẢNH: PHÚC BÌNH

Doanh thu từ hàng giả lên tới hơn 2.436 tỉ

Cáo trạng xác định, từ năm 2023 - 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dụng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Nhóm bị cáo xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng.

Trong đó, 26 sản phẩm là hàng giả. Doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm này có giá trị lên tới hơn 2.436 tỉ đồng

Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỉ đồng.

Xét xử vụ sữa HIUP giả: Giá bán cho người dân gấp 6 lần giá xuất xưởng- Ảnh 2.

Sản phẩm sữa HIUP 27 được xác định là hàng giả

ẢNH: VTV

Sữa HIUP giả 'ra đời' thế nào?

Vẫn theo cáo trạng, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chỉ đạo Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27.

Chiến làm giám đốc, phụ trách truyền thông, marketing; còn Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng. Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm HIUP 27 với Công ty Nature Made.

Quá trình hoạt động, Chiến được Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng; Phương cũng được thông tin sản phẩm HIUP 27 loại 650 gram hương vani có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả.

Tuy nhiên, để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Phương tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, số lượng hơn 860.000 lon, trị giá hơn 108 tỉ đồng (giá xuất xưởng 87.800 đồng/lon).

Sau đó, Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá bán trung bình là 547.149 đồng/lon, tổng doanh thu hơn 470 tỉ đồng, lợi nhuận đạt hơn 160 tỉ đồng.

Kết luận giám định cho thấy sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP 27 hương vani" thiếu 9 thành phần nguyên liệu, 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố. Các sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP GOLD" và "Thực phẩm bổ sung HIUP" cũng thiếu nhiều nguyên liệu, hàng loạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố…

Trốn thuế, rửa tiền

Để che giấu doanh thu, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh chỉ đạo lập 2 hệ thống kế toán, bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền 83 tỉ đồng.


Xem thêm bình luận