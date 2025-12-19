Sữa HIUP giả: Giá xuất xưởng chỉ hơn 87.000 đồng, bán cho người dân gần 550.000 đồng/hộp

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là phó tổng giám đốc doanh nghiệp này, về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Doanh nghiệp này liên quan nhãn hiệu sữa HIUP giả, bị Bộ Công an triệt phá hồi giữa năm 2025, gây chấn động dư luận.

Sản phẩm sữa HIUP 27 được xác định là hàng giả ẢNH: VTV

Ký hợp đồng với người nổi tiếng để bán sữa giả

Theo cáo trạng, Công ty Nature Made được thành lập bởi nhóm bị can Thịnh, Khắc Minh và Văn Minh, với mục đích sản xuất các sản phẩm để phân phối cho "hệ sinh thái" Z Holding bán tới tay người tiêu dùng.

Với mục đích giảm giá thành sản phẩm, các bị can chỉ đạo xây dựng định mức nguyên liệu sản phẩm không đúng với hồ sơ đã đăng ký, bằng cách thay thế, bỏ bớt, giảm hàm lượng nguyên liệu hoặc không bổ sung nguyên liệu đơn chất đối với vitamin, khoáng chất hỗn hợp, không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm sau khi thay đổi công thức.

Quá trình sản xuất, nếu thấy sản phẩm bị vón cục, không tan hoặc có mùi ngấy, các bị can tiếp tục thay đổi công thức bằng cách bỏ bớt, thay thế hoặc thêm nguyên liệu. Các sản phẩm này tiếp tục không thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng trước và sau khi sản xuất.

Để xây dựng mạng lưới phân phối, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chủ trương thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

26 hệ thống này sẽ thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOL) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (chiếm doanh thu chủ yếu).

Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng theo dõi đơn hàng; các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.

Với quy trình như đã nêu, từ năm 2023 - tháng 5.2025, nhà máy Nature Made đã sản xuất và bán 74 loại sản phẩm, với tổng số lượng gần 11 triệu lon/hộp/gói.

Kết quả điều tra đến nay xác định 26 sản phẩm được kết luận là hàng giả, với tổng số lượng sản xuất hơn 4,5 triệu lon/sản phẩm, tổng doanh thu thu về hơn 417 tỉ đồng.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Sữa HIUP giả: Giá bán gấp 6 lần giá xuất xưởng

Vẫn theo cáo trạng, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chỉ đạo Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27.

Chiến làm giám đốc, phụ trách truyền thông, marketing; còn Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng. Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm HIUP 27 với Công ty Nature Made.

Quá trình hoạt động, Chiến được Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng; Phương cũng được thông tin sản phẩm HIUP 27 loại 650 gram hương vani có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả.

Tuy nhiên, để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Phương tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, số lượng hơn 860.000 lon, trị giá hơn 108 tỉ đồng (giá xuất xưởng 87.800 đồng/lon).

Sau đó, Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá bán trung bình là 547.149 đồng/lon, tổng doanh thu thu được hơn 470 tỉ đồng, lợi nhuận đạt hơn 160 tỉ đồng.

Trong đó, Trần Xuân Chiến được hưởng từ doanh thu bán hàng giả tại Công ty Alama hơn 21 tỉ đồng, Nguyễn Thị Bích Phương được hưởng hơn 16 tỉ đồng. Số lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông của Công ty Z Holding và nhân viên của các hệ thống, nhóm bán hàng.

Kết luận giám định cho thấy sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP 27 hương vani" thiếu 9 thành phần nguyên liệu, 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố. Các sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP GOLD" và "Thực phẩm bổ sung HIUP" cũng thiếu nhiều nguyên liệu, hàng loạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố (tức là hàng giả).