Chủ tịch Z Holding và đồng phạm sản xuất hàng giả 2.436 tỉ, 'rửa tiền' vào bất động sản

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này, về các tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "rửa tiền".

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Mạng lưới sản xuất hàng giả hơn 2.436 tỉ

Cáo trạng xác định, từ năm 2023 - 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo hệ thống doanh nghiệp của mình để hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Các bị can thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dụng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Nhóm bị can xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỉ đồng

Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỉ đồng.

Trốn thuế, rửa tiền

Vẫn theo cáo trạng, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể.

Nhóm bị can lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm "Misa", gồm một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ "Sổ quản trị", thể hiện doanh thu thực tế của nhóm Z Holding là hơn 7.825 tỉ đồng. Tuy nhiên, trên hệ thống công khai, doanh thu dùng kê khai thuế chỉ là 1.148 tỉ đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc các bị can bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền 83 tỉ đồng.

Đây là nguồn tiền bất hợp pháp do buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán mà có.