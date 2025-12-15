Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ Hoàng Hường: Điều tra hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả

Trần Cường - Đình Huy
15/12/2025 18:16 GMT+7

Ngoài 7 bị can đã khởi tố, cảnh sát đang mở rộng điều tra 3 hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả liên quan đến hệ sinh thái công ty của Hoàng Hường.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025, do Bộ Công an tổ chức chiều 15.12, thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, đã thông tin thêm diễn biến điều tra vụ án Hoàng Hường.

Vụ Hoàng Hường: Điều tra hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin tại buổi họp báo

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tướng Lê Văn Tân, vụ án này, ngoài 7 bị can bị khởi tố trước đó, C01 đang mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho hay, hệ sinh thái của Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường có tương đối nhiều công ty. Do vậy, C01 đang giám định các sản phẩm để có căn cứ xử lý. Khi có kết quả, C01 sẽ thông tin.

Trước đó, ngày 1.10, C01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời khởi tố 7 bị can cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Mở rộng điều tra Hoàng Hường: Làm rõ thêm tội buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả

Các bị can gồm: Hoàng Thị Hường (thường được gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB); Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) và Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội).

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Dược phẩm Hoàng Hường Hoàng Thị Hường buôn lậu hàng giả
