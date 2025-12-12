Nvidia phát triển phần mềm xác thực GPU để ngăn chặn buôn lậu chip AI

Theo Reuters, Nvidia xác nhận đang phát triển phần mềm cho phép xác minh vị trí hoạt động của chip AI do hãng sản xuất, nhằm hỗ trợ ngăn chặn việc buôn lậu chip vào các quốc gia bị cấm, đặc biệt là Trung Quốc. Công nghệ này tận dụng khả năng tính toán bảo mật và dữ liệu đo từ xa từ card đồ họa (GPU) để ước tính vị trí thiết bị thông qua độ trễ trong giao tiếp với máy chủ Nvidia.

Tính năng xác thực vị trí sẽ là một phần mềm tùy chọn, được khách hàng cài đặt trong các trung tâm dữ liệu. Ngoài việc định vị, phần mềm còn cho phép giám sát tình trạng và số lượng GPU AI đang vận hành. Nvidia khẳng định phần mềm không có khả năng kiểm soát hoặc vô hiệu hóa hệ thống từ xa, đồng thời loại bỏ các nghi ngại về việc tồn tại “cửa hậu” trong sản phẩm của mình.

Tính năng xác thực vị trí GPU sẽ được Nvidia áp dụng trước tiên trên dòng chip Blackwell mới nhất ẢNH: NVIDIA

Tính năng này sẽ được triển khai đầu tiên trên dòng chip Blackwell - thế hệ mới nhất của Nvidia - và có thể mở rộng cho các dòng cũ hơn như Hopper và Ampere. Mục tiêu là hỗ trợ khách hàng tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao do chính phủ Mỹ ban hành.

Chính quyền Mỹ và Quốc hội nước này đã nhiều lần kêu gọi triển khai biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chip AI rơi vào tay các quốc gia bị hạn chế. Áp lực này gia tăng sau khi Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các đường dây buôn lậu chip Nvidia trị giá hơn 160 triệu USD sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã phản ứng bằng cách yêu cầu Nvidia giải trình về tính bảo mật của phần mềm. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng việc xác thực vị trí có thể thực hiện được mà không vi phạm quyền riêng tư, đặc biệt nếu mã nguồn được công bố để bên thứ ba kiểm chứng.

Việc Nvidia phát triển công cụ xác thực vị trí cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của phần mềm trong việc giám sát và kiểm soát công nghệ nhạy cảm trong môi trường địa chính trị phức tạp.