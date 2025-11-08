Bộ Công an thông tin về các vụ án Hoàng Hường và Ngân 98

Về vụ án Hoàng Hường, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng.

Đến ngày 27.10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời câu hỏi tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

"Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho đối tượng Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu", thiếu tướng Toản nói.

Cũng theo ông Toản, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá trên 320 tỉ đồng, để khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.

Vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra, Bộ Công an sẽ thông tin khi có diễn biến mới.

Trước đó, tối 29.10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 321 bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (thường được gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 1.10, C01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, khởi tố 6 bị can cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Hường.

Về vụ án liên quan vợ chồng Ngân 98 và Lương Bằng Quang, tại họp báo chiều nay 8.11, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đã có 3 bị can bị khởi tố để điều tra về các hành vi: sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm; đưa hối lộ; môi giới hối lộ. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. "Có thông tin cập nhật mới về vụ án chúng tôi sẽ thông tin", ông Toản nói.

Trước đó, ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, 27 tuổi) và Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) về tội đưa hối lộ, trong đó bắt tạm giam Quang. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có bị can Lê Sỹ Cường với vai trò môi giới hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất được mở rộng từ vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" mà Võ Thị Ngọc Ngân đang bị điều tra trước đó.

"Cần tấn công mạnh vào các kho hàng giả, hàng nhái"

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

Cũng tại họp báo chiều nay 8.11, đề cập câu chuyện phòng, chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, kinh doanh thương mại điện tử đang tăng trưởng rất tốt, dự kiến tăng trưởng 25 - 27% trong năm 2025.

Hàng hóa các doanh nghiệp đưa lên sàn thương mại điện tử về cơ bản tỷ trọng hàng giả, hàng nhái nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trà trộn.

Hiện nay đã có hành lang pháp lý liên quan quản lý thương mại điện tử, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Rất nhiều giải pháp, trong đó có quy định trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

"Bộ Công thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội để xây dựng luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ tiếp tục quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan", ông Tân nói.

Ở khía cạnh lực lượng triển khai phòng, chống hàng giả, hàng nhái, lãnh đạo Bộ Công thương nhấn mạnh, chủ công là lực lượng quản lý thị trường. Địa phương hiện nay cũng có các lực lượng liên quan, phối hợp cùng như hải quan, công an… "Chúng tôi tổ chức rất nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục", ông Tân nhấn mạnh.

Ở khía cạnh trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, để đề phòng hàng gian, hàng giả, chủ sàn phải kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa được đưa lên sàn, hóa đơn chứng từ phải đầy đủ, khi giao hàng thực phải có kiểm tra, theo dõi, giám sát, có hỗ trợ đền bù cho người tiêu dùng. Nếu phát hiện có hàng giả, hàng nhái, trong 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn thương mại điện tử.

"Lực lượng chức năng đã vào cuộc, cần tấn công mạnh hơn nữa vào các kho hàng, cơ sở hàng giả, hàng nhái", ông Tân nói.