Chủ tịch Z Holding mua công ty, nhờ cha đẻ đứng tên giám đốc để 'rửa tiền'

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là phó tổng giám đốc doanh nghiệp này, về các tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "rửa tiền".

Doanh nghiệp này liên quan đến nhãn hiệu sữa HIUP giả, bị Bộ Công an triệt phá hồi giữa năm 2025, gây chấn động dư luận.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bán sữa giả lấy tiền mua bất động sản, cổ phần

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 3.2025, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng với tổng doanh thu hơn 6.695 tỉ đồng.

Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng xác định 26 sản phẩm là hàng giả, có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng. Các bị can thu lợi bất chính 149 tỉ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách, bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 5.900 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách hơn 1.594 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Viện KSND tối cao xác định, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh bàn bạc, thống nhất thành lập 3 quỹ nội bộ gồm "Quỹ Z Holding", "Quỹ Building" và "Quỹ Đầu tư".

Quỹ Z Holding thành lập từ tháng 4.2021, với số tiền được trích từ 5 - 10 tỉ đồng/tháng từ nguồn lợi nhuận được chia cho 3 bị can.

Quỹ Building được thành lập từ tháng 9.2023, với số tiền được trích lại 5 tỉ đồng/tháng của các cổ đông tại Công ty Butaba, gồm 3 bị can và một số người khác.

Quỹ đầu tư được thành lập tháng 4.2020, từ tiền góp vào của 3 bị can và tiền trích lại lợi nhuận được chia hàng tháng của 42 trưởng, phó hệ thống, trưởng, phó nhóm bán hàng thuộc "hệ sinh thái" Z Holding.

Quá trình hoạt động các quỹ, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chỉ đạo kế toán chi tổng cộng hơn 83 tỉ đồng để đầu tư mua bất động sản và cổ phần doanh nghiệp.

Nhờ cha đẻ đứng tên giám đốc

Viện KSND tối cao xác định, từ năm 2023 đến tháng 3.2025, số tiền do phạm tội mà có chuyển vào Quỹ Z Holding là hơn 75 tỉ đồng.

Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chỉ đạo dùng nguồn tiền này để ký hợp nhận chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại và văn phòng tại Khu nhà ở và Dịch vụ văn phòng Việt Đức Complex, với tổng số giá trị trên hợp đồng hơn 21 tỉ đồng. Thực tế, số tiền đã thanh toán là hơn 30 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian từ tháng 9.2023 - tháng 3.2025, Quỹ Building được trích lại từ nguồn lợi nhuận do thực hiện hành vi phạm tội mà có, với tổng số tiền 115 tỉ đồng.

Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh giao cho vợ của Thịnh thành lập công ty, cùng với người quen của Thịnh mua chung cổ phần Công ty Tân Phú Cường (tài sản là khách sạn Trà Cổ, địa chỉ ở Móng Cái, Quảng Ninh).

Tháng 1.2024, nhóm này ký 7 hợp đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ 55.000 cổ phần Công ty Tân Phú Cường với số tiền 66 tỉ đồng. Phía Z Holding đã thanh toán cho Tân Phú Cường gần 53 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Building.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Thịnh nhờ cha đẻ đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai phù hợp nhau và phù hợp với những người liên cũng như các dữ liệu điện tử và chứng cứ khác thu thập được.

Do đó, Viện KSND tối cao kết luận 3 bị can này đã thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản nhằm hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 83 tỉ đồng. Đây là tiền từ tội phạm nguồn "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".