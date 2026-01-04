Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sơn La: Tử vong sau khi ăn hoa quả và một số loại sữa

Liên Châu
Liên Châu
04/01/2026 12:24 GMT+7

Sau khi cùng ăn trái cây và một số loại sữa chua, sữa tươi thanh trùng, các thành viên trong cùng gia đình tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, trong đó một trẻ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, theo thông tin được cục tiếp nhận mới đây, một số người trong cùng gia đình tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Trong đó có trường hợp tử vong ngoại viện. Các bệnh nhân có tiền sử ăn các món như dưa hấu và một số loại sữa chua, sữa tươi thanh trùng, với các triệu chứng gồm đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, không nhầy máu.

Sơn La: Tử vong sau khi ăn hoa quả và một số loại sữa- Ảnh 1.

Bộ Y tế đề nghị địa phương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc

ẢNH:VFA.GOVVN

Cục đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La, đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, cấp cứu và điều trị tích cực, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo quản đúng cách, sử dụng trong thời hạn cho phép.

Khoảng 17 giờ ngày 31.12.2025 tại nhà bà Lò Thị P. (trú tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn, Sơn La, gồm 6 người (Lò Thị P., Lò Thị C., Lò Vĩnh H., Lò Thuỳ C., Lò Trọng T., Lò Trọng T.) có ăn hoa quả và sữa chua do người thân đi làm ăn xa mua về trong kỳ nghỉ lễ.

Sau khi ăn, khoảng 20 giờ 10, có 3 cháu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi gồm (Lò Thuỳ Ch., Lò Trọng T., Lò Trọng T.). Gia đình đưa đi cấp cứu tại điểm Trạm y tế xã Mường Giôn (Trạm y tế xã Pá Ma Pha Khinh cũ) để cấp cứu. Do tình trạng diễn biến nặng, trạm y tế chuyển những người trên ra bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai.

Trên đường đi cấp cấp cháu Lò Trọng T. (hơn 3 tuổi) đã tử vong; 2 cháu còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Đến 3 giờ các thành viên khác là bà Lò Thị P. và hai người khác là Lò Thị C., Lò Vĩnh H. cũng xuất hiện triệu các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đã được gia đình đưa đi bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai để theo dõi sức khỏe.

Xác minh ban đầu, vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm, nhiều người cùng sử dụng thực phẩm, có 1 trường hợp tử vong, chưa phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm khác.

(Theo Trang thông tin điện tử xã Mường Giôn, Sơn La)

 


