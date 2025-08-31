Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyện gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn sữa chua mỗi ngày

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
31/08/2025 06:47 GMT+7

Sữa chua được xem là lựa chọn lành mạnh giúp cơ thể bổ sung protein, canxi và lợi khuẩn cần thiết.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc ăn sữa chua hằng ngày mang lại nhiều tác động tích cực, từ cải thiện hệ tiêu hóa đến hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết và bảo vệ xương khớp, theo trang sức khỏe Health.

Bổ sung protein

Trong sữa chua có chứa lượng protein đáng kể, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp với hàm lượng protein gần gấp đôi so với sữa chua thường.

Chế độ ăn giàu protein có khả năng kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và cải thiện mật độ xương.

Bà Amanda Sauceda, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết có những loại sữa chua chứa đến 18 gram protein trong một khẩu phần, đủ để trở thành lựa chọn tốt cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Probiotic trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đại tràng.

Theo bà Kimberley Rose-Francis, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, việc ăn sữa chua hằng ngày có tác dụng thúc đẩy sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột.

Chuyện gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn sữa chua mỗi ngày - Ảnh 1.

Probiotic trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Ảnh: AI

Nguồn canxi dồi dào

Bên cạnh protein, sữa chua còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương khớp, trong đó quan trọng nhất là canxi.

Gần 200 gram sữa chua Hy Lạp không béo, nguyên chất, không đường có thể cung cấp 230 mg canxi, tương đương 18% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Canxi không chỉ góp phần hình thành cấu trúc xương và răng mà còn tham gia vào các hoạt động thiết yếu như dẫn truyền thần kinh, co cơ, tiết hormone và điều hòa mạch máu.

Ổn định đường huyết

Sữa chua giàu protein và chứa lợi khuẩn, hai yếu tố quan trọng giúp kiểm soát đường huyết. Protein làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế sự tăng vọt đường huyết sau khi ăn.

Probiotic góp phần cải thiện độ nhạy insulin và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, từ đó giúp hạ đường huyết.

Hỗ trợ giảm cân

Các loại sữa chua giàu protein như sữa chua Hy Lạp giúp kéo dài cảm giác no nhờ cơ chế kích thích hormone tạo cảm giác no trong cơ thể.

Khi lựa chọn thực phẩm giàu đạm và dễ tiêu hóa như sữa chua, cơ thể có xu hướng ăn ít lại, từ đó hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cân nặng hợp lý.

Giúp xương chắc khỏe, giảm nguy cơ gãy xương

Sữa chua là thực phẩm giàu protein và canxi, hai yếu tố quan trọng quyết định đến mật độ khoáng của xương.

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho rằng ăn sữa chua thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe xương, đặc biệt là vùng hông, đồng thời làm giảm nguy cơ gãy xương.

Giảm yếu tố nguy cơ tim mạch

Sữa chua còn mang lại lợi ích cho tim mạch, đặc biệt ở người bị cao huyết áp. Các khoáng chất như canxi, magie và kali kết hợp cùng lợi khuẩn trong sữa chua có tác dụng điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng tim.

Tin liên quan

Sữa chua: 8 lợi ích tuyệt vời, ăn mỗi ngày có tốt?

Sữa chua: 8 lợi ích tuyệt vời, ăn mỗi ngày có tốt?

Trong xu hướng quan tâm đến dinh dưỡng và sức khỏe hiện đại, sữa chua là một trong những thực phẩm lên men giàu probiotic được đánh giá cao. Với nhiều lợi ích liên quan đến tiêu hóa, miễn dịch, tim mạch...

Khám phá thêm chủ đề

sữa chua protein canxi xương khớp giảm cân Đường huyết lợi khuẩn huyết áp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận