Chuyện gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn sữa chua mỗi ngày

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc ăn sữa chua hằng ngày mang lại nhiều tác động tích cực, từ cải thiện hệ tiêu hóa đến hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết và bảo vệ xương khớp, theo trang sức khỏe Health.

Bổ sung protein

Trong sữa chua có chứa lượng protein đáng kể, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp với hàm lượng protein gần gấp đôi so với sữa chua thường.

Chế độ ăn giàu protein có khả năng kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và cải thiện mật độ xương.

Bà Amanda Sauceda, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết có những loại sữa chua chứa đến 18 gram protein trong một khẩu phần, đủ để trở thành lựa chọn tốt cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Probiotic trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đại tràng.

Theo bà Kimberley Rose-Francis, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, việc ăn sữa chua hằng ngày có tác dụng thúc đẩy sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột.

Probiotic trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột Ảnh: AI

Nguồn canxi dồi dào

Bên cạnh protein, sữa chua còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương khớp, trong đó quan trọng nhất là canxi.

Gần 200 gram sữa chua Hy Lạp không béo, nguyên chất, không đường có thể cung cấp 230 mg canxi, tương đương 18% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Canxi không chỉ góp phần hình thành cấu trúc xương và răng mà còn tham gia vào các hoạt động thiết yếu như dẫn truyền thần kinh, co cơ, tiết hormone và điều hòa mạch máu.

Ổn định đường huyết

Sữa chua giàu protein và chứa lợi khuẩn, hai yếu tố quan trọng giúp kiểm soát đường huyết. Protein làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế sự tăng vọt đường huyết sau khi ăn.

Probiotic góp phần cải thiện độ nhạy insulin và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, từ đó giúp hạ đường huyết.

Hỗ trợ giảm cân

Các loại sữa chua giàu protein như sữa chua Hy Lạp giúp kéo dài cảm giác no nhờ cơ chế kích thích hormone tạo cảm giác no trong cơ thể.

Khi lựa chọn thực phẩm giàu đạm và dễ tiêu hóa như sữa chua, cơ thể có xu hướng ăn ít lại, từ đó hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cân nặng hợp lý.

Giúp xương chắc khỏe, giảm nguy cơ gãy xương

Sữa chua là thực phẩm giàu protein và canxi, hai yếu tố quan trọng quyết định đến mật độ khoáng của xương.

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho rằng ăn sữa chua thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe xương, đặc biệt là vùng hông, đồng thời làm giảm nguy cơ gãy xương.

Giảm yếu tố nguy cơ tim mạch

Sữa chua còn mang lại lợi ích cho tim mạch, đặc biệt ở người bị cao huyết áp. Các khoáng chất như canxi, magie và kali kết hợp cùng lợi khuẩn trong sữa chua có tác dụng điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng tim.