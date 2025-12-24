Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thiết bị bay không người lái vận chuyển khẩn cấp thuốc, mẫu xét nghiệm liên viện

Liên Châu - Minh Hà
24/12/2025 06:59 GMT+7

Lần đầu tiên tại Hà Nội, thuốc cấp cứu được thiết bị bay không người lái (UAV) vận chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm.

Thiết bị bay không người lái chuyển thuốc, mẫu xét nghiệm

Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) hiện là đơn vị tiên phong ứng dụng thiết bị bay không người lái vào việc vận chuyển các mẫu xét nghiệm, thuốc, thiết bị y tế cho các bệnh viện và trạm y tế ở các khu vực lân cận. Ngày 25.12, hệ thống thiết bị bay không người lái của Bệnh viện đa khoa Đức Giang chính thức khai trương.

Thiết bị bay không người lái vận chuyển khẩn cấp thuốc, mẫu xét nghiệm liên viện- Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Gia Lâm tiếp nhận thuốc cấp cứu, sau 8 phút được UAV chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang

ẢNH: MINH HÀ

Trước đó, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã thực hiện là đơn thuốc cần phải vận chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm. Chuyến bay an toàn, hoàn thành sau 8 phút, mang theo thuốc cho ca cấp cứu khẩn cấp bao gồm thuốc Adrenalin.

Đây là thuốc cấp cứu quan trọng, được dùng để điều trị các tình trạng nguy hiểm tính mạng như sốc phản vệ, ngừng tim...

Đại diện Bệnh viện đa khoa Gia Lâm cho biết, khoảng cách từ Bệnh viện đa khoa Gia Lâm đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang khoảng 8 km. Nếu vận chuyển bằng đường bộ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, hệ thống giao thông thường gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu.

Chuyến bay thử nghiệm trên cho thấy, với hệ thống vận chuyển bằng máy bay không người lái, thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 8 - 9 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, bảo đảm phục vụ kịp thời các ca cấp cứu khẩn cấp và tối khẩn cấp tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, qua đó nâng cao an toàn người bệnh.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh viện này đã thiết lập được một tuyến vận chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm và Trạm Y tế xã Tân An.

Trong đề án đã được phê duyệt, 6 tháng đầu tiên, bệnh viện sẽ thiết lập 10 đường bay đến 10 điểm lân cận. Sau đó, hệ thống sẽ được phát triển để phủ toàn bộ khu vực phía bắc sông Hồng. Nếu được phê duyệt và chứng minh được hiệu quả thực tế của hệ thống, sẽ nhân rộng mô hình không chỉ tại Hà Nội và một số tỉnh.

Theo Bệnh viện đa khoa Đức Giang, tại bệnh viện, hệ thống vận hành UAV đã được hoàn thiện, khi có yêu cầu vận chuyển, ngay lập tức, Trung tâm Điều phối vận chuyển y tế tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang được kích hoạt. Khoa Dược chuẩn bị thuốc, trung tâm điều phối chuẩn bị cho công tác vận hành để máy bay cất cánh nhanh và an toàn nhất.

Với hệ thống này, Bệnh viện đa khoa Đức Giang hiện là đơn vị tiên phong ứng dụng thiết bị bay không người lái vào việc vận chuyển các mẫu xét nghiệm, thuốc, thiết bị y tế cho các bệnh viện và trạm y tế ở các khu vực lân cận.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện thiết kế đường bay trong phạm vi 15 km, vận chuyển các thiết bị y tế nhẹ phải đảm bảo an toàn cho vật tư y tế và các mẫu xét nghiệm.

Công tác vận chuyển được thiết kế bảo đảm an toàn theo nhiều lớp, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cụ thể, mẫu bệnh phẩm được bảo quản qua các lớp như ống nghiệm, lớp bảo quản lạnh, thùng chuyên dụng bên ngoài, kèm theo các ký hiệu và quy chuẩn y tế nhằm bảo đảm nhiệt độ và độ ổn định trong suốt quá trình vận chuyển.

Theo đánh giá của Bệnh viện đa khoa Đức Giang, máy bay không người lái trong y tế giúp tăng cường phản ứng nhanh hơn trong các trường hợp khẩn cấp; đồng thời tăng cường đáng kể năng lực chăm sóc quan trọng, giảm chi phí nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và y tế thông minh.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh viện đa khoa đức giang Bệnh viện đa khoa Gia Lâm UAV cấp cứu Xét nghiệm
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
