Phải công khai mối quan hệ tài trợ khi quảng cáo thực phẩm

Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật An toàn thực phẩm (ATTP) sửa đổi, gồm 5 nhóm chính sách lớn: tăng cường quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; phân quyền quản lý nhà nước về ATTP ở T.Ư và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của UBND cấp tỉnh tại địa phương; kiểm soát các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trước khi lưu thông trên thị trường theo hướng dựa trên mức độ nguy cơ của từng loại; kiểm soát các lô hàng thực phẩm khi nhập khẩu vào cửa khẩu VN theo hướng dựa trên nguy cơ của từng loại và lịch sử tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; kiểm soát chặt đối với các chất đưa vào sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm có khả năng sử dụng sai mục đích, dễ bị lạm dụng thành các chất nguy hại.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàn the trong thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) ẢNH: KHÁNH TRẦN

Đáng lưu ý, dự thảo đã có quy định lấp "lỗ hổng" quản lý chất lượng thực phẩm, với việc bổ sung các quy định siết chặt quản lý từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường, kết hợp tăng cường tiền kiểm và hậu kiểm với sản phẩm nguy cơ cao để đảm bảo an toàn và chất lượng cho người sử dụng.

Thay vì chỉ kiểm tra về tiêu chí an toàn như hiện hành, hậu kiểm phải tập trung kiểm tra hồ sơ, công bố tiêu chuẩn áp dụng, chất lượng của sản phẩm thực phẩm trong quá trình kinh doanh; chú trọng các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao, sản phẩm thực phẩm có khả năng sử dụng sai mục đích, dễ bị lạm dụng.

Các cơ sở sản xuất nhóm thực phẩm nguy cơ cao gồm: thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; sản phẩm sử dụng cho đối tượng dễ bị tổn thương (người già, trẻ em), sản phẩm sử dụng cho người mắc và có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, xương khớp…

Dự thảo cũng quy định các sàn thương mại điện tử phải công khai thông tin bản đăng ký công bố sản phẩm hoặc hồ sơ công bố chất lượng, hồ sơ quảng cáo được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trên sàn thương mại điện tử và nền tảng xã hội; giám sát đơn vị kinh doanh phát hành quảng cáo, người chuyển tải quảng cáo, người có ảnh hưởng thực hiện quảng cáo thực phẩm, người nổi tiếng và người có ảnh hưởng phải công khai rõ ràng mối quan hệ tài trợ khi quảng cáo.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, đơn vị trước 5.1.2026, để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật ATTP sửa đổi, sớm trình Chính phủ.