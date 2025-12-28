Thận yếu: Những thực phẩm nào giúp phục hồi?

Sau đây, các chuyên gia tại trang tin sức khỏe uy tín của Mỹ Healthline chia sẻ những loại thực phẩm tốt nhất cho người bệnh thận.

Nói chung, người bệnh thận cần hạn chế natri (2 mg/ngày), kali (2.000 mg/ngày), phốt pho (800 mg/ngày) và protein (0,6 g cho 1 kg cân nặng, ví dụ: 300 g cho người nặng 50 kg), tùy vào giai đoạn bệnh.

Vì bệnh thận có liên quan chặt chẽ đến bệnh tim, tốt nhất nên kết hợp với chế độ ăn tốt cho tim mạch - với nhiều thực vật và ít chất béo bão hòa.

Người bệnh thận cần hạn chế natri, kali, phốt pho Ảnh: AI

Những thực phẩm nào giúp thận phục hồi?

Sau đây là các thực phẩm có thể cải thiện sức khỏe thận hoặc ngăn ngừa bệnh trở nặng.

Súp lơ trắng: Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin K, folate và chất xơ. Nó cũng chứa các chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm.

Nửa chén khoảng 62 g súp lơ luộc chứa 9,3 mg natri; 88 mg kali; 20 mg phốt pho và 1 g protein.

Nho đỏ: Đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa flavonoid, có thể giúp giảm viêm và bảo vệ chống lại bệnh tim, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác.

Nửa chén (75 g) nho đỏ chứa: 1,5 mg natri; 144 mg kali; 15 mg phốt pho và 0,5 g protein.

Lòng trắng trứng: Cung cấp nguồn protein chất lượng cao, tốt cho thận và ít phốt pho.

Lòng trắng trứng sẽ tốt hơn trứng nguyên quả đối với người bệnh thận, vì lòng đỏ chứa nhiều phốt pho. 2 lòng trắng trứng gà (66 g) chứa 110 mg natri; 108 mg kali; 10 mg phốt pho và 7 g protein.

Bắp cải chứa các hoạt chất sinh học có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ tổn thương thận và gan Ảnh: AI

Bắp cải: Cung cấp vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy bắp cải chứa các hoạt chất sinh học có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ tổn thương thận và gan.

Một chén 70 g bắp cải thái nhỏ chứa 6 mg natri; 119 mg kali; 18 mg phốt pho và 0,9 g protein.

Thịt gà không da: Ức gà không da có ít chất béo. 85 g ức gà nấu chín, không da chứa 64 mg natri; 220 mg kali; 196 mg phốt pho và 27 g protein.

Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận của Mỹ (NIDDK) khuyên người mắc bệnh thận nên hạn chế khẩu phần thịt và cá xuống còn 60 - 80 g, vì hàm lượng protein cao có thể khiến thận phải làm việc vất vả hơn.

Ớt chuông: Giàu vitamin A và C cùng các chất chống oxy hóa khác nhưng lại ít kali. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, có liên quan mật thiết đến bệnh thận.

Một quả ớt chuông đỏ cỡ trung bình (119 g) chứa dưới 2,5 mg natri; 213 mg kali; 27 mg phốt pho và 1 g protein.

Hành tây: Cung cấp vitamin C, mangan và các vitamin nhóm B, bao gồm cả folate. Hành tây cũng chứa chất xơ prebiotic giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Một củ hành tây nhỏ (70 g) chứa: 3 mg natri; 102 mg kali; 20 mg phốt pho và 0,8 g protein.

Củ cải trắng: Loại củ này bổ dưỡng cho chế độ ăn của người bệnh thận. Chúng rất ít kali và phốt pho nhưng lại chứa các chất dinh dưỡng quan trọng khác, như folate và vitamin C.

Nửa chén (58 g) củ cải trắng thái lát chứa 23 mg natri; 135 mg kali; 12 mg phốt pho và 0,4 g protein.

Dứa: Đây là món ăn ngọt ngào cho người bệnh thận. Nó ít phốt pho, kali và natri.

Dứa cũng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C tốt. Nó chứa bromelain, một loại enzyme có thể giúp giảm viêm. Một chén (165 g) dứa cắt miếng chứa 2 mg natri; 180 mg kali; 13 mg phốt pho và 1 g protein.

Tỏi: Là nguồn cung cấp mangan và vitamin B6 tốt. Nó cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh có đặc tính chống viêm, cũng được xem là tốt cho thận.

Dầu ô liu: Là nguồn cung cấp vitamin E lành mạnh và chất béo không bão hòa có đặc tính chống viêm. Nó cũng không chứa phốt pho nên phù hợp cho người bệnh thận, theo Healthline.