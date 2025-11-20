Ngộ độc botulinum liên quan sữa cho trẻ sơ sinh có bán tại Việt Nam

Sơ sinh bị ngộ độc botulinum liên quan sữa công thức

Tối 20.11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có công văn gửi nghị sở y tế các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành, cho biết ngày 19.11. 2025 hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum đang diễn ra tại Mỹ, liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula bị nhiễm khuẩn.

Thuốc giải độc tố botulinum ẢNH TL

Tính đến ngày 17.11.2025, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã báo cáo 23 trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trên 13 tiểu bang, tất cả đều phải nhập viện.

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Mỹ được khuyến cáo ngừng sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula nào ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Hiện, Công ty ByHeart Inc., Mỹ (nhà sản xuất) đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula trên thị trường.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế, sở an toàn thực phẩm rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula do Công ty ByHeart Inc., Mỹ sản xuất.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula.

Theo cập nhật mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 19.11.2025, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition.

Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.