Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngộ độc botulinum liên quan sữa cho trẻ sơ sinh có bán tại Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
20/11/2025 22:36 GMT+7

Sữa công thức có nguy cơ gây ngộ độc botulinum. Sản phẩm này được bán trên sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Sơ sinh bị ngộ độc botulinum liên quan sữa công thức

Tối 20.11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có công văn gửi nghị sở y tế các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành, cho biết ngày 19.11. 2025 hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum đang diễn ra tại Mỹ, liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula bị nhiễm khuẩn.

Ngộ độc botulinum liên quan sữa cho trẻ sơ sinh có bán tại Việt Nam- Ảnh 1.

Thuốc giải độc tố botulinum

ẢNH TL

Tính đến ngày 17.11.2025, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã báo cáo 23 trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trên 13 tiểu bang, tất cả đều phải nhập viện. 

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Mỹ được khuyến cáo ngừng sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula nào ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Hiện, Công ty ByHeart Inc., Mỹ (nhà sản xuất) đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula trên thị trường. 

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế, sở an toàn thực phẩm rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula do Công ty ByHeart Inc., Mỹ sản xuất.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition infant formula.

Theo cập nhật mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 19.11.2025, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole nutrition.

Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Tin liên quan

Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu bán thực phẩm gây ngộ độc

Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu bán thực phẩm gây ngộ độc

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế, nâng mức được xử phạt với cấp thẩm quyền; người bán thực phẩm gây ngộ độc chịu phạt thấp nhất 90 triệu đồng. Áp dụng mức phạt đến 15 triệu đồng nếu người trực tiếp chế biến thức ăn tại các cơ sở kinh doanh bị một trong các bệnh về đường ruột, lao.

Lưu ý khi sử dụng thực phẩm để tránh ngộ độc botulinum

Khám phá thêm chủ đề

Cục An Toàn Thực Phẩm sữa công thức Thu hồi Công thức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận