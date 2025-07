17 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có quyết định thu hồi công bố sản phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có các quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe của các công ty, hộ kinh doanh: Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Nguyễn Minh; Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam; Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và mua bán Thanh Trúc; Công ty TNHH dược phẩm tập đoàn USA VIP; Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc; Hộ kinh doanh Đặng An Khang.

5 trong số 17 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có quyết định của Cục An toàn thực phẩm thu hồi công bố sản phẩm

ẢNH:VFA.GOV.VN

Trong đó, thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tăng cân Hoa Bảo (số giấy tiếp nhận 283/2018/ĐKSP) và Hoàn Liễu Khang (2694/2018/ĐKSP). 2 sản phẩm do Công ty TNHH thương mại Vy Vy Việt Nam công bố (nay là Công ty TNHH thương mại XD-nội thất Bảo An (địa chỉ tại P.Tây Hồ, Hà Nội).

Thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5803/2019/ĐKSP của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Enterovina. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Nguyễn Minh (địa chỉ cũ tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội) công bố.

Cục An toàn thực phẩm cũng thu hồi hiệu lực các giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của 4 thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thoái Cốt Hoàn (số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 425/2019/ĐKSP); TyVieXoan (6180/2019/ĐKSP); Cốt Thống Ký Sanh Hoàn (5685/2019/ĐKSP; Viên khớp hoàn (2113/2023/ĐKSP). Các sản phẩm do Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc (địa chỉ tại An Giang) công bố.

3 sản phẩm do Công ty TNHH dược phẩm tập đoàn USA VIP (địa chỉ tại TP.HCM) công bố, cũng đã có quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eucavital plus (5617/2023/ĐKSP); ZN+VITC syrup (2692/2022/ĐKSP); Vitamin 3B plus gold (10186/2021/ĐKSP).

Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực 2 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bách Minh Vương (1460/2023/ĐKSP) và Vixoa Bách Minh (2617/2023/ĐKSP). 2 sản phẩm do Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và mua bán Thanh Trúc (địa chỉ tại An Giang) công bố.

Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực 5 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cốt Thống Hoàn (356/2022/ĐKSP); Tỷ Viêm Hoàn (7747/2019/ĐKSP); An Khớp Hoàn (487/2023/ĐKSP); Thấp Khớp Cốt Thống Hoàn (8516/2018/ĐKSP); Vững Cốt Hoàn (5150/2022/ĐKSP). 5 sản phẩm này do Hộ kinh doanh Đặng An Khang (địa chỉ tại An Giang) công bố.

Trong 17 sản phẩm nêu trên một số sản phẩm từng được giới thiệu là sản phẩm phẩm bổ sung vitamin; kích thích cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tăng cân dành cho người thường xuyên chán ăn, người bị suy nhược; sản phẩm mạnh xương khớp, giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau lưng, đau mỏi khớp gối...