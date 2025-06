Công ty kiểm nghiệm thực phẩm FAO thu hồi 280 kết quả thử nghiệm đã cấp

Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm có hành vi vi phạm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO (trụ sở chính tại P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) do hành vi vi phạm hành chính: thực hiện đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước ngoài lĩnh vực đã được chỉ định.

Yêu cầu công ty có chức năng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thu hồi 280 báo cáo kết quả thử nghiệm ẢNH: VFA.GOV.VN

Công ty cũng bị áp dụng các hình phạt bổ sung: tước quyền sử dụng quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã cấp, trong 9 tháng, kể từ 20.6.2025.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc Công ty cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO thu hồi kết quả đánh giá sự phù hợp đã cấp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (280 báo cáo kết quả thử nghiệm); nộp lại số tiền 70,5 triệu đồng, là khoản có được do thực hiện vi phạm.

Sau khi hết thời hạn thực hiện (30 ngày kể từ khi nhận được quyết định), Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO phải gửi Cục An toàn thực phẩm báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trên đây.

Theo quy định hiện hành, tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.