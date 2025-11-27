Người lớn tuổi: Lưu ý khi tự nhiên chóng mặt kèm buồn nôn

Cơn chóng mặt kéo dài suốt nhiều ngày, kèm cảm giác buồn nôn. Nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ông được chẩn đoán chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Sau khi thực hiện nghiệm pháp tái định vị sỏi tai và tập phục hồi thăng bằng, ông đã ổn định sức khỏe, lấy lại tự tin trong sinh hoạt thường ngày.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Huỳnh Tố Hương, Khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chóng mặt là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở người lớn tuổi, có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm. Càng lớn tuổi, hệ thần kinh và cơ quan giữ thăng bằng càng suy giảm, cùng với việc dùng nhiều thuốc và mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, khiến người bệnh dễ gặp tình trạng choáng váng khi thay đổi tư thế.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Huỳnh Tố Hương khám người bệnh có triệu chứng chóng mặt

Ảnh: BVCC

Trên thực tế, có không ít trường hợp người bệnh tự mua thuốc hoặc chịu đựng vì nghĩ rằng chóng mặt là dấu hiệu của tuổi già, mà không biết rằng đây có thể là biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ vùng hố sau, u não. "Nếu cơn chóng mặt kéo dài, xuất hiện kèm tê yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ, người bệnh cần đi khám ngay tại cơ sở y tế chuyên khoa để được tầm soát các bệnh lý nguy hiểm", bác sĩ khuyến cáo.

Chóng mặt ở người lớn tuổi thường không do một nguyên nhân

Ở góc nhìn đa chuyên khoa, thạc sĩ - bác sĩ Trần Lệ Linh, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho rằng chóng mặt ở người lớn tuổi thường không do một nguyên nhân duy nhất mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Người bệnh có thể mắc đồng thời 2-3 bệnh lý như rối loạn tiền đình, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống cổ hoặc rối loạn lo âu, khiến việc chẩn đoán và điều trị trở nên phức tạp hơn.

"Điều trị chóng mặt ở người cao tuổi không chỉ dùng thuốc mà cần tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa bác sĩ, người bệnh và gia đình. Song song với phác đồ điều trị từ phía bác sĩ, người bệnh cần tuân thủ điều trị, tập phục hồi thăng bằng, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, người thân là chỗ dựa tinh thần giúp họ an tâm hơn trong quá trình điều trị", bác sĩ Trần Lệ Linh chia sẻ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chóng mặt không phải là "chuyện của tuổi già" mà là dấu hiệu cần được lắng nghe và xử lý đúng cách. Việc thăm khám sớm, xác định nguyên nhân chính xác sẽ giúp điều trị hiệu quả, tránh biến chứng té ngã, chấn thương. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khuyến nghị người dân không nên tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc an thần, giảm đau mà cần đến bệnh viện khám để được hướng dẫn cụ thể và tránh các tác dụng phụ của thuốc.

Ngoài ra, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục nhẹ nhàng, kiểm soát bệnh nền và giữ tinh thần thoải mái là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ chóng mặt, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống ở người lớn tuổi.