Điều tra vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì khiến 89 người nhập viện ở Quy Nhơn

Ngày 26.5, UBND tỉnh Gia Lai họp xử lý vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quy Nhơn liên quan cơ sở bánh mì Lâm Huyền (phường Quy Nhơn Đông), đồng thời yêu cầu siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong bối cảnh địa phương đang đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì phải nhập viện điều trị ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh địa phương đang đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Vì vậy, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, an toàn và thân thiện; trong đó công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ngay trong tuần này. Trường hợp phát hiện hành vi sử dụng hóa chất, phụ gia không bảo đảm an toàn gây ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu triển khai đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn, tập trung vào các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, hàng quán thức ăn đường phố, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ và hệ thống phân phối thực phẩm, nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Tỉnh Gia Lai siết an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân và du khách ẢNH: G.L

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 22.5, một công ty may tại phường Quy Nhơn Đông đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước (không nhân) tại cơ sở bánh mì Lâm Huyền để phục vụ công nhân tăng ca. Đến tối cùng ngày, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói và sốt nên phải nhập viện điều trị.

Theo ngành y tế, đến sáng 26.5, số trường hợp nhập viện điều trị nghi ngộ độc đã tăng lên 89 người. Địa phương hiện chưa ghi nhận ca tử vong, phần lớn bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Qua xác minh ban đầu, trong ngày 22.5, cơ sở này khai đã bán hơn 200 ổ bánh mì thập cẩm ra thị trường.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đang phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngành y tế cũng được yêu cầu tập trung nhân lực, thuốc men và trang thiết bị nhằm bảo đảm công tác điều trị cho các bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quy Nhơn.