Thời sự Dân sinh

Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quy Nhơn: Chủ tiệm cũng nhập viện

Đức Nhật
25/05/2026 17:26 GMT+7

Liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quy Nhơn, tính đến chiều 25.5, ngành y tế tỉnh Gia Lai ghi nhận 75 người nhập viện, trong đó có cả chủ cơ sở bán bánh mì.

Chiều 25.5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì liên quan đến cơ sở bánh mì L.H (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

46/75 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22.5, một công ty may tại phường Quy Nhơn Đông đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước (không có nhân) tại cơ sở bánh mì L.H, cho công nhân tăng ca.

Sau khi ăn, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, có 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, buồn nôn và sốt. Trong số này, 12 người nhập viện điều trị, 3 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đến 14 giờ ngày 25.5, ngành y tế thống kê có tổng cộng 75 người nhập viện liên quan vụ việc. Hiện phần lớn bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Các triệu chứng như tiêu chảy, nôn ói và sốt giảm rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo và có thể ăn uống nhẹ.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, trong ngày 22.5, cơ sở bánh mì L.H đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm ra thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động để tập trung điều trị, thăm hỏi các bệnh nhân. Đáng chú ý, bà N.Đ.H.L, chủ cơ sở, cũng nằm trong số những trường hợp nhập viện.

Qua xác minh ban đầu, các nguyên liệu sử dụng để chế biến bánh mì gồm bánh mì, thịt xá xíu, chả da bao, chả thủ, chả lụa, pa tê, sốt bơ trứng gà tươi, dưa chua, dưa leo và nước chan xì dầu.

Trong đó, một số sản phẩm như chả da bao, chả thủ được nhập từ một công ty tại tỉnh Tây Ninh; chả lụa mua tại chợ địa phương. Nhiều nguyên liệu khác được cơ sở tự chế biến tại nhà trước khi đưa đến điểm bán.

Cơ quan chức năng cho biết các thực phẩm chế biến trong ngày 22.5 không còn mẫu lưu để phục vụ công tác kiểm nghiệm.

Sau khi ăn bánh mì, 75 người phải nhập viện điều trị với các biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ điều tra, phối hợp với ngành y tế và địa phương xác minh vụ việc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động bố trí nhân lực, thuốc men, giường bệnh và phương tiện cấp cứu để tiếp nhận, điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát, điều tra nguyên nhân vụ việc; yêu cầu không tự ý kết luận nguyên nhân khi chưa có kết quả chính thức từ cơ quan chức năng nhằm tránh gây hoang mang dư luận.


39 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Quy Nhơn

Có 39 người đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, nhiều trường hợp khai trước đó ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

