39 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Quy Nhơn

Ngày 25.5, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp nhận, điều trị 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 12 trẻ em dưới 16 tuổi.

Nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đang nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, anh Trịnh Minh Đạt (34 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc), cho biết khoảng 6 giờ ngày 23.5, anh mua 2 ổ bánh mì tại tiệm L.H trên đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) để ăn sáng và uống kèm nước ngọt.

Đến trưa cùng ngày, anh bắt đầu đau bụng âm ỉ, cảm giác đầy bụng, khó chịu. Tình trạng kéo dài đến tối thì xuất hiện tiêu chảy nhiều lần. Chiều 24.5, anh sốt cao 39,5 độ C, kèm đau đầu, chóng mặt nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Anh Đạt cho biết được người quen thông tin tiệm bánh mì đã tạm đóng cửa. "Đến nay cũng chưa thấy đại diện cơ sở đến thăm hỏi", anh Đạt nói.

Sau khi ăn bánh mì, anh Đạt bị đau bụng âm ỉ sốt cao và phải nhập viện cấp cứu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo bác sĩ Võ Bảo Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, các bệnh nhân nhập viện đều có triệu chứng chung như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Ca đầu tiên nhập viện được ghi nhận vào tối 23.5.

"Đến thời điểm giao ban sáng 25.5, bệnh viện ghi nhận tổng cộng 39 ca nhập viện. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định", bác sĩ Dũng cho hay.

Qua khai thác yếu tố dịch tễ, các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trước khi phát bệnh, trong đó nhiều người khai mua tại tiệm bánh mì L.H trên đường Hùng Vương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dũng, đây mới chỉ là thông tin từ phía người bệnh cung cấp.

"Bệnh viện chỉ có chức năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, không có thẩm quyền lấy mẫu thực phẩm hay kết luận nguyên nhân vụ việc", bác sĩ Dũng nói.

Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay sau khi tiếp nhận các ca bệnh, bệnh viện đã báo cáo nhanh vụ nghi ngộ độc thực phẩm này đến Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Việc điều tra nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm cũng như xác minh nguyên nhân được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thực hiện.