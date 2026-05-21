Đồng Tháp: 56 học sinh và 6 người lớn nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 21.5, bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó chủ tịch UBND phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ vụ 62 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Kim Đồng ẢNH: CTV

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 19.5, UBND phường Sa Đéc tiếp nhận thông tin có nhiều học sinh và một số người lớn phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, sau bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc).

Thống kê đến 8 giờ sáng 21.5, có tổng cộng 62 người (gồm 56 học sinh và 6 người lớn) đang điều trị tại bệnh viện với các dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật.

Qua chăm sóc y tế, sức khỏe của 60 người đã ổn định và tiếp tục theo dõi điều trị. Có 2 ca diễn biến nặng là bệnh nhân nam 56 tuổi đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực và nam học sinh (7 tuổi) đang điều trị ở Khoa Nhi cùng thuộc Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

UBND phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường tiểu học Kim Đồng, đề nghị nhà trường ngưng tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 20.5. Đồng thời, phối hợp Trung tâm y tế khu vực Sa Đéc tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; tổ chức lấy mẫu lưu ngày 18.5 và 19.5 tại trường này đem đi kiểm nghiệm theo quy định.

Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cũng đã lấy bệnh phẩm của 13 người gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp để xét nghiệm.

Theo thông tin ban đầu của UBND phường Sa Đéc, số học sinh ăn bán trú tại Trường tiểu học Kim Đồng vào ngày 18.5 là 505 em, ngày 19.5 là 468 em. Khoảng 9 giờ ngày 19.5 bắt đầu có học sinh được người nhà đưa đến bệnh viện nhập viện điều trị do bị sốt, buồn nôn, tiêu chảy. Sau đó nhiều em nhập viện và khai báo có sử dụng thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18.5 với khẩu phần ăn gồm cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cau vào buổi sáng và bánh su vào buổi chiều.

Theo bà Lê Thị Tuyết Nhung, UBND phường Sa Đéc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để xác minh làm rõ vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm; đồng thời thông tin kịp thời đến cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.