Thời sự

Ghi nhận 190 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm

Duy Tính
16/04/2026 15:47 GMT+7

Tính từ ngày 8 - 16.4, ngành y tế TP.HCM ghi nhận có tổng cộng 190 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 16.4, Sở Y tế TP.HCM thông tin tiếp tục về số học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở Y tế, tính đến sáng 16.4, có tổng cộng 190 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ 6 cơ sở y tế. Trong đó có 131 ca điều trị ngoại trú và 59 ca điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 53 ca, nhập viện 39 ca, hiện tất cả đã xuất viện.

Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 44 ca, nhập viện 16 ca, đã xuất viện 13 ca, 3 ca còn đang điều trị nội trú, hiện tình trạng ổn định.

Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 74 ca, trong đó có 2 ca điều trị nội trú, hiện đã xuất viện.

Bệnh viện đa khoa Tân Định và Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn mỗi đơn vị ghi nhận 1 ca, được điều trị nội trú và đã xuất viện. Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 17 ca, tất cả đều được điều trị ngoại trú.

Học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đã xuất viện

ẢNH: B.V

Kết quả phân tích cho thấy 22/23 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella (12 mẫu từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 8 mẫu từ Bệnh viện Nhi đồng 2 và 2 mẫu từ Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh).

Kết quả xét nghiệm PCR do Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm.

Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Trước đó, ngày 8.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu nên nhà trường và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý.

Thời điểm đó, trong tổng số 906 học sinh, có 116 em khai báo triệu chứng; qua khám sàng lọc, 41 em có biểu hiện đường tiêu hóa. Hai học sinh có dấu hiệu nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu và theo dõi. Đến chiều tối cùng ngày, nhiều học sinh đến khám tại nhiều cơ sở y tế khác.

Ngày 9.4, UBND phường Bình Quới tiếp tục phối hợp điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân và tạm ngưng bán trú để chờ kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn, nước uống.

