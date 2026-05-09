Vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở Quảng Trị: Phát hiện 2 loại vi khuẩn

Sáng nay 9.5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Cụ thể, kết quả kiểm nghiệm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) và 4 mẫu thực phẩm, và phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm.

Các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện trong tình trạng ổn định

ẢNH: B.H

Salmonella spp là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm, thường tồn tại trong thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày. Người nhiễm vi khuẩn này thường có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn.

Trong khi đó, Bacillus cereus là loại vi khuẩn thường xuất hiện trong các thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tinh bột, thịt và thức ăn bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp. Vi khuẩn này có thể sinh độc tố gây nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp.

Theo ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa, sau khi tích cực điều trị, ngày 7.5 vừa qua, bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 64 ca bệnh đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ 6 giờ 30 phút ngày 29.4 đến 0 giờ sáng 1.5, Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận hàng chục bệnh nhân có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng từng cơn, mệt mỏi cùng các dấu hiệu mất nước.

Qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả các ca bệnh đều có chung nguồn thức ăn là bánh mì tại cơ sở bánh mì T.T ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập. Các bệnh nhân ăn bánh mì mua tại đây trong 2 ngày 28 và 29.4.