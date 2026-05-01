Thời sự

Quảng Trị: Hàng chục bệnh nhân nhập viện, nghi ngộ độc do ăn bánh mì

Bá Cường
01/05/2026 10:58 GMT+7

46 bệnh nhân sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh tại xã Tân Lập (Quảng Trị) đã xuất hiện triệu chứng nôn mửa, mệt mỏi..., nghi bị ngộ độc thức ăn.

Sáng nay 1.5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết trong 3 ngày qua đã tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thức ăn.

Quảng Trị: Hàng chục bệnh nhân nhập viện, nghi ngộ độc do ăn bánh mì- Ảnh 1.

Cấp cứu các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, mệt mỏi

ẢNH: B.H

Trước đó, từ 6 giờ 30 phút ngày 29.4 đến 0 giờ sáng nay 1.5, Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận 46 bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng từng cơn, mệt mỏi cùng các dấu hiệu mất nước.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 50 tháng tuổi và bệnh nhân lớn tuổi nhất là 46 tuổi, đa số từ 11 đến 15 tuổi. Trước khi có các triệu chứng này, các bệnh nhân có điểm chung là đều ăn bánh mỳ được lấy từ tiệm bánh ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập).

Theo ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, đơn vị đã truyền dịch, bù dịch bằng đường uống, kháng sinh, điều trị tích cực và theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

“Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, không có bệnh nhân nặng. Đa số bệnh nhân còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, đại tiện phân lỏng, mệt mỏi. Đến sáng nay, vẫn có thêm bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự", ông Đức nói.

Bà Hồ Thị Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho biết ngay khi nhận được thông tin xuất hiện các ca nghi ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo xã đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi các bệnh nhân và tìm hiểu sự việc.

“Vì nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì, nên xã đã tiến hành rà soát các trường hợp có ăn bánh tại tiệm bánh thôn Tân Sơn. Với các trường hợp có triệu chứng bị ngộ độc, nặng hay nhẹ cũng đưa vào bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân”, bà Vinh nói.

Cũng theo UBND xã Tân Lập, bệnh nhân phần lớn là học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lộc, trú tại các thôn Ra Ty, Pa Xía, Của và một số người dân ở thôn Tân Sơn, Tân Tài (xã Tân Lập).

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc Sốt cao BÁNH MỲ xã Tân Lập Quảng Trị
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
