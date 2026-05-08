Ngưng suất ăn bán trú vì nghi ngộ độc: Mang cơm nhà hay siết trách nhiệm?

Như Thanh Niên đã phản ánh, những tháng gần đây liên tiếp xảy ra các vụ học sinh tiểu học nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Sau đó, nhiều trường cùng nhà cung cấp suất ăn đồng loạt dừng tổ chức ăn bán trú, gây xáo trộn không ít đến sinh hoạt của hàng ngàn gia đình nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm học đường.

Mong suất ăn sạch, an toàn

Nhiều bạn đọc đã để lại bình luận bộc bạch "bản thân và gia đình đang lao đao" vì chuyện ăn bán trú của con. Bạn đọc Nguyễn Hương Thảo chia sẻ: "Chuyện ăn uống của trẻ con khác hoàn toàn người lớn. Một bữa ăn có vấn đề đôi khi ảnh hưởng sức khỏe lâu dài chứ không chỉ đau bụng vài hôm. Con trai tôi trước đây ăn bán trú rất tốt. Nhưng sau một lần bị ói ngay tại lớp, cháu bắt đầu sợ thức ăn ở trường. Có hôm sáng ở nhà ăn bình thường, tới trưa lại bỏ cơm vì "cơm có mùi". Từ đó tôi đổi sang chuẩn bị đồ ăn mang theo vài buổi trong tuần. Dù cực thật, sáng phải dậy sớm hơn gần một tiếng, nhưng ít nhất còn thấy yên tâm phần nào".

Tương tự, bạn đọc Đặng Hữu Khánh kể: "Vài năm gần đây đọc thấy tin ngộ độc thực phẩm trường học xảy ra liên tục… Con gái tôi có thời gian cứ nghe tới giờ ăn bán trú là sợ. Hỏi ra mới biết có hôm cơm có mùi chua, canh nguội tanh nhưng cô nhắc cố ăn cho hết. Nhiều phụ huynh giờ không đòi hỏi cao sang gì đâu, chỉ mong suất ăn sạch và an toàn. Nếu trường cho mang cơm nhà, tôi sẵn sàng chuẩn bị mỗi sáng… Đáng sợ nhất là cảm giác không biết con mình đang ăn thứ gì. Một khi phụ huynh đã có tâm lý đó thì rất khó lấy lại niềm tin".

Chế biến suất cơm bán trú trong một trường tiểu học tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Bạn đọc Hoàng Đại Thắng nhớ lại đêm thức trắng chăm con nôn ói, đau bụng sau khi ăn món thịt kho tại trường, và bác sĩ kết luận là rối loạn tiêu hóa. Hay như gia đình bạn đọc Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, khi con trai lớp 4 đi ngoài cả đêm, nhà trường lại đưa ra lời giải thích qua loa là "có thể do thời tiết", dù nhiều bạn khác trong lớp cũng gặp tình trạng tương tự.

Minh bạch và xử lý tận gốc

Trước thực trạng đáng báo động đó, một luồng ý kiến cho rằng đã đến lúc phụ huynh phải tự tay bảo vệ con mình. Bạn đọc P.N.D.D đề xuất dẹp bỏ hoàn toàn ăn bán trú, "cha mẹ phải tự chuẩn bị cơm cho con để cắt đứt nguy cơ ngộ độc hàng loạt, không thể giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho nhà trường".

Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải phản ứng của nhiều bạn đọc khác vì tự mang cơm tưởng chừng an toàn nhưng lại chứa đựng không ít rủi ro và áp lực. Bạn đọc Trần Thanh Tùng chỉ ra đối với những người lao động thuê trọ, việc đi làm từ sáng tới tối rồi thức dậy lúc 4 - 5 giờ sáng để nấu nướng là bất khả thi.

Bạn đọc Trần Quốc An thẳng thắn: "Tôi hiểu tâm lý mất niềm tin sau các vụ nghi ngộ độc. Nhưng nếu chuyển sang cho phụ huynh tự chuẩn bị đồ ăn hết thì sẽ phát sinh thêm hàng loạt vấn đề khác. Không phải ai cũng có điều kiện nấu nướng mỗi sáng. Có người làm ca đêm, có người đi làm từ 6 giờ sáng, về tới nhà đã kiệt sức. Con tôi học trường cách nhà gần cả tiếng chạy xe, nếu mang cơm từ sáng tới trưa thì chuyện bảo quản rất khó. Trường học hiện nay đâu phải nơi nào cũng có tủ lạnh hay chỗ hâm nóng cho học sinh. Cơm nguội, thức ăn để lâu trong thời tiết nóng dễ hỏng hơn mọi người nghĩ. Theo tôi, đừng biến chuyện bán trú thành "cuộc thi" xem gia đình nào chăm con kỹ hơn. Thay vào đó, cần kiểm soát chặt nhà cung cấp, công khai quy trình bếp ăn, xử lý mạnh nếu sai phạm. Chứ nếu phụ huynh nào cũng phải tự nấu rồi mang theo thì rất nhiều gia đình sẽ rơi vào bế tắc".

Khước từ giải pháp cực đoan là dẹp bỏ suất ăn bán trú, phần đông ý kiến bạn đọc đều khẳng định mô hình này thiết yếu trong trường học ở các đô thị. Bạn đọc Phạm Thị Phương Mai đề nghị: "Cần bắt buộc công khai kết quả xét nghiệm thực phẩm, số lượng học sinh ảnh hưởng và hướng xử lý cụ thể. Nếu doanh nghiệp có vi phạm thì phải công bố tên tuổi rộng rãi; không thể giữ kín rồi cho tiếp tục cung cấp nơi khác".

Theo bạn đọc Trịnh Xuân Cường: "Không thể phủ nhận một điều là bán trú giúp rất nhiều gia đình thích ứng với nhịp sống hiện nay. Hướng đúng không phải xóa bỏ mà là siết chặt tiêu chuẩn. Trường học phải chịu trách nhiệm rõ ràng với bữa ăn học sinh, chứ không thể "khoán trắng" cho nhà cung cấp. Mỗi ngày nên cập nhật công khai thực đơn, nguồn nguyên liệu, giấy kiểm định. Có thể làm hệ thống camera tại bếp ăn để phụ huynh giám sát từ xa theo từng khung giờ. Công nghệ giờ đâu thiếu. Ngoài ra phải chấm dứt kiểu xử phạt nhẹ rồi cho hoạt động tiếp. Một công ty để xảy ra ngộ độc hàng loạt mà vài tháng sau vẫn cung cấp cho trường khác thì phụ huynh làm sao yên tâm được".