Ngộ độc thực phẩm ở Trường Đặng Thùy Trâm TP.HCM: Sở An toàn thực phẩm nói gì?

Chiều 7.5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong cuộc họp, ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) vào ngày 24.4 vừa qua.

1.306 học sinh đã sử dụng bữa ăn ngộ độc thực phẩm

Theo ông Hải, vụ việc xảy ra sau bữa ăn tại 2 cơ sở của trường gồm cơ sở 1 tại số 215 Trần Xuân Soạn và cơ sở 2 tại số 37/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở cung cấp thức ăn là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Xích Long. Tổng cộng có 1.306 trường hợp sử dụng bữa ăn liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng chủ yếu ghi nhận là rối loạn tiêu hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Qua quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được đơn vị cung cấp suất ăn và thực hiện truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bữa ăn trong ngày xảy ra vụ việc.

Theo nhận định sơ bộ từ kết quả điều tra và ý kiến chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, vụ ngộ độc có liên quan đến bữa ăn tại trường. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân cũng như cơ sở gây ra ngộ độc, ngành chức năng cần thêm thời gian thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn.

"Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra các khâu chế biến, bảo quản thực phẩm cũng như làm việc với những người tham gia phục vụ bữa ăn. Đến nay có thể xác định cơ bản đây là vụ ngộ độc thực phẩm, nhưng để kết luận chính xác nguyên nhân gây ngộ độc cần thêm thời gian", ông Hải nói.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, việc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan phải dựa trên kết quả điều tra đầy đủ, đồng thời cần phối hợp với ngành y tế để đánh giá mức độ ảnh hưởng sức khỏe đối với các trường hợp ngộ độc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Hải cũng cho biết, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gặp khó khăn trong quá trình xử lý vì cơ quan chức năng phải làm rõ mức độ vi phạm để xác định xử phạt hành chính hay xử lý hình sự. Việc này phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người bị ngộ độc, cũng như xác định cơ sở vi phạm do vô ý hay cố tình sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn dù đã biết trước nguy cơ.

Ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra, vì sao?

Trước tình trạng ngộ độc học đường vẫn xảy ra tại nhiều nơi, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhận định nguy cơ ngộ độc có thể phát sinh trong toàn bộ quá trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến bảo quản thực phẩm.

Nếu không kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu đầu vào, nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất dễ xảy ra. Đặc biệt trong thời điểm nắng nóng hiện nay, thực phẩm nếu không được bảo quản đúng quy trình sẽ dễ hư hỏng, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc tập thể tại trường học, khu công nghiệp và bếp ăn đông người.

Theo thống kê của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2026, nhiều vụ ngộ độc lớn liên quan đến khâu chế biến, bảo quản và phân phối thức ăn chế biến sẵn.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc lựa chọn nguyên liệu không bảo đảm an toàn và quy trình chế biến chưa đạt yêu cầu.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thời gian qua, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, người trực tiếp chế biến thực phẩm; đồng thời phối hợp các sở, ngành nâng cao cảnh báo nguy cơ tại các trường học, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp và bếp ăn bán trú trường học. Đối với các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học, việc kiểm tra được thực hiện định kỳ mỗi năm tương ứng với 2 học kỳ.