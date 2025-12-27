Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội: Phát hiện loạt vi phạm trong cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh

Trần Cường
Trần Cường
27/12/2025 21:32 GMT+7

Qua kiểm tra, Công an Hà Nội xác định đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho 4 trường tiểu học ở xã Mỹ Đức có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tối 27.12, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang làm rõ để xử lý sai phạm của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (Công ty Nhật Anh), liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Công ty Nhật Anh trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học trên địa bàn xã Mỹ Đức (Hà Nội).

Hà Nội: Phát hiện loạt vi phạm trong cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh - Ảnh 1.

Khu vực chế biến thức ăn cho các học sinh không đảm bảo vệ sinh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 25.12, PA03 Công an Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty Nhật Anh tại các trường ở xã Mỹ Đức, gồm: Trường tiểu học Đại Hưng, Trường tiểu học Hợp Thanh A, Trường tiểu học Hợp Thanh B, Trường tiểu học Hợp Tiến B.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Trong đó, việc giao nhận thực phẩm của Công ty Nhật Anh không đảm bảo an toàn, vận chuyển bằng xe máy thiếu dụng cụ bảo quản; thực phẩm không có nhãn mác; khu vực bếp chế biến không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiết kế không tránh ô nhiễm chéo, cống thoát nước không che kín, có côn trùng; nhân viên không sử dụng găng tay, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định.

Ngoài ra, Công ty Nhật Anh đã sử dụng xe máy kéo xe bò cải tiến để vận chuyển suất ăn cho Trường tiểu học Đại Hưng, không đảm bảo vệ sinh.

Hà Nội: Phát hiện loạt vi phạm trong cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh - Ảnh 2.

Công ty Nhật Anh dùng xe bò kéo cải tiến để vận chuyển thức ăn cho học sinh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đặc biệt, Công ty Nhật Anh còn làm khống hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên để gửi UBND xã và các trường thẩm định.

Quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, PA03 Công an Hà Nội còn phát hiện Công ty Nhật Anh đã nhập của các đơn vị không bảo đảm về an toàn thực phẩm (thịt lợn, thủy hải sản, rau, củ, quả…), thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khám phá thêm chủ đề

an toàn vệ sinh thực phẩm xã Mỹ Đức Công an Hà Nội Công ty Nhật Anh Thực phẩm cho học sinh ở Hà Nội
