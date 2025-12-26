Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.Huế: Một số học sinh nôn ói sau bữa ăn bán trú, nhà trường lên tiếng

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
26/12/2025 19:22 GMT+7

Trường tiểu học Nguyễn Trãi (P.Phú Xuân, TP.Huế) gửi văn bản báo cáo UBND P.Phú Xuân trước sự việc một số học sinh có biểu hiện nôn ói sau bữa ăn bán trú.

Chiều 26.12, Trường tiểu học Nguyễn Trãi đã gửi văn bản báo cáo đến UBND P.Phú Xuân và Phòng Văn hóa - Xã hội P.Phú Xuân trước sự việc một số học sinh có biểu hiện nôn ói sau bữa ăn bán trú.

Trưa nay 26.12, sau bữa ăn trưa bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi, một số học sinh có biểu hiện nôn ói. Sự việc sau đó đăng tải lên các trang mạng, khiến dư luận quan tâm.

TP.Huế: Một số học sinh nôn ói sau bữa ăn bán trú, nhà trường lên tiếng- Ảnh 1.

Sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (P.Phú Xuân, TP.Huế)

ẢNH: HOÀNG DŨNG

Theo báo cáo của Trường tiểu học Nguyễn Trãi, khoảng 10 giờ 40, nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh như thường lệ với tổng số 541 học sinh. Thực đơn gồm: cơm trắng, chả cá thu rim, rau muống xào, canh bí đao nấu tôm. Sau khi ăn, có 8 học sinh lớp 2 nôn ói.

Phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời nắm tình hình, kiểm tra, theo dõi, báo cho nhân viên y tế và ban giám hiệu trường biết và kịp thời nắm tình hình để xử lý. Các học sinh này được cán bộ y tế nhà trường theo dõi sức khỏe, đồng thời nhà trường đã báo cáo sự việc với UBND phường và Sở Y tế được để phối hợp giải quyết.

Trong 8 học sinh có biểu hiện nôn ói này, 3 phụ huynh có nguyện vọng đưa con về nhà theo dõi và chăm sóc cùng với sự liên hệ của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Nhà trường cũng đã liên hệ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của các học sinh sau khi được phụ huynh đưa về; hiện tại sức khỏe của các em vẫn ổn định.

Còn lại 5 học sinh được y tế nhà trường theo dõi; sức khỏe các em vẫn bình thường, tiếp tục học ở lớp.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với phụ huynh và học sinh theo dõi diễn tiến tình hình sức khỏe của học sinh, kịp thời báo cáo các cấp lãnh đạo nếu có diễn tiến bất thường xảy ra.

Tin liên quan

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn

Trường mầm non ở TP.HCM công khai bữa ăn của trẻ tới phụ huynh học sinh qua nhiều kênh, trực tiếp và trực tuyến, đồng thời cho phép phụ huynh tham quan, giám sát bếp ăn bán trú.

Khám phá thêm chủ đề

bữa ăn bán trú học sinh TP.Huế Nhà trường Tiểu học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận