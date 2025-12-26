TP.Huế: Một số học sinh nôn ói sau bữa ăn bán trú, nhà trường lên tiếng

Chiều 26.12, Trường tiểu học Nguyễn Trãi đã gửi văn bản báo cáo đến UBND P.Phú Xuân và Phòng Văn hóa - Xã hội P.Phú Xuân trước sự việc một số học sinh có biểu hiện nôn ói sau bữa ăn bán trú.



Trưa nay 26.12, sau bữa ăn trưa bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi, một số học sinh có biểu hiện nôn ói. Sự việc sau đó đăng tải lên các trang mạng, khiến dư luận quan tâm.

Sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (P.Phú Xuân, TP.Huế) ẢNH: HOÀNG DŨNG

Theo báo cáo của Trường tiểu học Nguyễn Trãi, khoảng 10 giờ 40, nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh như thường lệ với tổng số 541 học sinh. Thực đơn gồm: cơm trắng, chả cá thu rim, rau muống xào, canh bí đao nấu tôm. Sau khi ăn, có 8 học sinh lớp 2 nôn ói.

Phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời nắm tình hình, kiểm tra, theo dõi, báo cho nhân viên y tế và ban giám hiệu trường biết và kịp thời nắm tình hình để xử lý. Các học sinh này được cán bộ y tế nhà trường theo dõi sức khỏe, đồng thời nhà trường đã báo cáo sự việc với UBND phường và Sở Y tế được để phối hợp giải quyết.

Trong 8 học sinh có biểu hiện nôn ói này, 3 phụ huynh có nguyện vọng đưa con về nhà theo dõi và chăm sóc cùng với sự liên hệ của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Nhà trường cũng đã liên hệ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của các học sinh sau khi được phụ huynh đưa về; hiện tại sức khỏe của các em vẫn ổn định.

Còn lại 5 học sinh được y tế nhà trường theo dõi; sức khỏe các em vẫn bình thường, tiếp tục học ở lớp.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với phụ huynh và học sinh theo dõi diễn tiến tình hình sức khỏe của học sinh, kịp thời báo cáo các cấp lãnh đạo nếu có diễn tiến bất thường xảy ra.