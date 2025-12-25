Truy tố 100 bị can vụ làm giả phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH nha khoa TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek cùng nhiều doanh nghiệp liên quan.

Công ty khoa học công nghệ Avatek chuyên cấp giấy thử nghiệm an toàn thực phẩm ẢNH: AVATEK

Trong số này, 3 bị can bị xác định giữ vai trò chính, gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek).

Nhóm này cùng bị truy tố về 2 tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

96 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Riêng bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, cựu Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả

Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều năm, liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công bố, tự công bố sản phẩm, là điều kiện bắt buộc để hàng hóa được lưu thông trên thị trường.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4.2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Lãnh đạo Công ty TSL chỉ đạo nhiều bộ phận, từ kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh đến kỹ thuật và nhóm in ấn, phát hành phiếu. Các nhân viên được giao nhiệm vụ chào mời khách hàng với cam kết trả kết quả nhanh, không cần gửi mẫu, điều chỉnh chỉ tiêu theo yêu cầu, kèm theo mức chiết khấu cao (lên đến 30%).

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Chỉ riêng Công ty TSL, doanh nghiệp này đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng.

Chi tiền tỉ để "bồi dưỡng", "đối ngoại"

Sau khi rời Công ty TSL, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục sử dụng phương thức vi phạm nêu trên sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện trong quá trình hoạt động, các bị can còn tổ chức đưa hối lộ, lợi dụng mối quan hệ cá nhân với người có chức vụ, quyền hạn.

Thông qua bị can Nguyễn Nam Khánh, nhóm bị can thuộc doanh nghiệp kiểm nghiệm đã chi hàng tỉ đồng để "đối ngoại", tác động đến một số cá nhân trong các bộ, ngành liên quan nhằm xin cấp phép, né tránh thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, Hồ Thị Thanh Phương đưa cho Khánh 3,38 tỉ đồng, nhưng chỉ có gần 1 tỉ đồng được Khánh sử dụng vào việc "bồi dưỡng" cho một số cá nhân tại các bộ, nghành; số còn lại bị Khánh chiếm đoạt để trục lợi cá nhân.

Viện KSND tối cao cho hay, ngoài các đối tượng chủ mưu cầm đầu, phạm tội với vai trò tích cực đã xử lý trong vụ án, còn nhiều đối tượng tại Công ty TSL, Công ty Avatek, 613 công ty, cá nhân trung gian, môi giới có hành vi cung cấp thông tin làm giả phiếu kết quả thử nghiệm, các đối tượng tại 24.551 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, cần có thời gian điều tra làm rõ để xử lý đúng quy định pháp luật.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc tách hành vi, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý là có căn cứ.