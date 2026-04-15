Toàn cảnh 17h: Xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, bị lãnh án | Phụ huynh “sốt vó” vì nhiều trường dừng suất ăn bán trú

Toàn cảnh 17h ngày 15.4.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, bị lãnh án | Phụ huynh "sốt vó" vì nhiều trường dừng suất ăn bán trú

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trong năm 2026

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận nêu rõ sau khi xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trong năm 2026

Cận cảnh chữa cháy tàu cá trên biển Phan Thiết

Khoảng 8 giờ 15 ngày 15.4 xảy ra vụ cháy tàu cá trên biển Phan Thiết. Tàu cá mang số hiệu BTh 95768 TS, dài 19 m, công suất 750 CV, đang neo đậu cách cảng cá Phú Hải (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) khoảng 2 km thì bất ngờ bốc cháy.

Cận cảnh chữa cháy tàu cá trên biển Phan Thiết

Vụ án đổ trộm 20.000 tấn chất thải: Bóc trần "hệ sinh thái xử lý rác giả"

Ngày 14.4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang (49 tuổi, ở phường An Lạc, TP.HCM) cùng 6 đồng phạm. Đây là các bị can trong vụ án vụ án đổ trộm 20.000 tấn chất thải.

Vụ án đổ trộm 20.000 tấn chất thải: Bóc trần 'hệ sinh thái xử lý rác giả’

