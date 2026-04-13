Toàn cảnh 17h: Quyết định lạ của công nhân trúng độc đắc 4 tỉ | Vừa gửi xe máy 30 phút, bị lửa thiêu rụi

Toàn cảnh 17h ngày 13.4.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 13.4: Quyết định lạ của công nhân trúng độc đắc 4 tỉ | Vừa gửi xe máy 30 phút, bị lửa thiêu rụi

Xe buýt miễn phí: Nhiều người ủng hộ, nhưng lại... “chùn bước” vì lý do quen thuộc

TP.HCM đối mặt với áp lực giao thông của gần 13 triệu phương tiện, trong đó có tới 11,5 triệu xe máy, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm vì ùn tắc và hơn 3.000 tỉ đồng do ô nhiễm không khí. Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng 30% lượng khách đi xe buýt, cùng đề xuất miễn phí vé trên hơn 135 tuyến với ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng/năm, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn.

Xe buýt miễn phí: Nhiều người ủng hộ, nhưng “chùn bước” vì một điều quen thuộc

Người cha đạp xe gửi thiệp cưới con gái: Dân mạng xúc động, chuyển tiền mừng

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người cha trong bộ trang phục lấm lem, đi chiếc xe đạp cũ đến từng nhà gửi thiệp mời đám cưới. Khi trao thiệp, người đàn ông nói những lời chân thành, mong mọi người đến chung vui với gia đình. Người nhận thiệp cũng vui mừng hỏi thăm, không quên gửi lời chúc và hứa sẽ có mặt trong ngày vui của con gái ông.

Xúc động video người cha đạp xe gửi thiệp cưới con gái

Miền Bắc, miền Trung sắp mưa 2 ngày, kết thúc nắng nóng 41 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 12.4, hầu khắp các khu vực trên cả nước xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Riêng khu vực từ Nghệ An - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,5 độ C.

Miền Bắc, miền Trung sắp mưa 2 ngày, kết thúc nắng nóng 41 độ C

