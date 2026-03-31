Bố dặn con rể trong đám cưới: 'Đừng lấy chân đá bình rượu mơ'

Theo nội dung đoạn clip, trong khoảnh khắc trao con gái cho con rể tại lễ cưới, người bố điềm tĩnh dặn dò đầy xúc động. Ông ví con gái như "bình rượu mơ" mà mình đã nâng niu, gìn giữ suốt nhiều năm, nay trao lại cho con rể tiếp tục chăm sóc.

"Con ngâm tiếp để làm sao vị thơm được đậm đà, say nồng. Nếu không được say nồng, con ngâm lại hoặc chuyển về cho bố ngâm, con đừng lấy chân đá bình. Chúc hai con hạnh phúc, bố yêu các con", người bố dặn con rể trong ngày trọng đại của hai con.



Người đàn ông không quên trao cho hai con cái ôm thật chặt, khiến mọi người vỗ tay không ngớt.

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Nguyễn Hà Vy (22 tuổi, quê ở Hải Phòng) cho biết, bố tên là Nguyễn Kim Quý (54 tuổi) còn chồng là Nguyễn Sơn (25 tuổi), cùng quê vợ. Đám cưới của chị được tổ chức từ đầu tháng 3 và đoạn clip lời dặn dò của bố bất ngờ nổi trên mạng xã hội cách đây ít ngày.



Chị Hà Vy bất ngờ với những lời nhắn nhủ của bố với chồng trên sân khấu. Chị thấy vui và hạnh phúc khi nhận tình cảm của bố. Cô dâu là con gái cả trong gia đình có 3 chị em, bố xem các con là những bình rượu mơ quý.

"Nhà mình và nhà chồng cách nhau khoảng 20 km. Hiện cả hai đều đang sinh sống, học tập và làm việc ở Úc. Tụi mình quen nhau qua nhóm bạn chung, cùng nhau học hỗ trợ, đồng hành khi ở Úc. Mình và anh yêu nhau gần 4 năm trước khi nên duyên vợ chồng", chị Hà Vy chia sẻ.

Sinh sống xa nhà nên mỗi lần về Việt Nam, ông Quý luôn dặn dò con gái biết cố gắng, biết vun vén, nhường nhịn để sau này có cuộc sống gia đình êm ấm. Ông không bao giờ nói trực tiếp bố yêu con nhưng luôn dành cho con tình thương đặc biệt.

"Bố mình là người vui tính nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mỗi khi các con có những điều chưa chuẩn mực trong gia đình, bố chỉnh đốn, uốn nắn một cách rõ ràng", chị Hà Vy nói.

Ông Quý là chủ một doanh nghiệp về gang thép ở Hải Phòng. Ông chia sẻ, bản thân luôn mong con gái có cuộc sống hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc.

"Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con. Tôi chưa bao giờ kỳ vọng các con sẽ trở thành "ông này bà kia", chỉ mong các con sống đúng là chính mình. Với tôi, một gia đình yên ấm, các con sống tử tế và biết yêu thương nhau đã là điều đáng quý", người bố trải lòng.

Khoảnh khắc người bố dặn con rể, gửi gắm con gái chạm đến cảm xúc của nhiều người. Đó còn là hình ảnh quen thuộc về tình yêu thương thầm lặng của những người bố ít bày tỏ nhưng luôn dõi theo, chở che con suốt cuộc đời.