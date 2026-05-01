Tham vọng AI của Trung Quốc được ươm mầm từ học sinh tiểu học

Tại Thượng Hải, Wu Yutong, học sinh lớp 3 khởi động ngày mới bằng cuộc trò chuyện với Tmall Genie - loa thông minh AI của Alibaba. "Hôm nay là ngày nghỉ của tôi sau kỳ thi. Tôi muốn đọc sách rồi đi xe đạp dạo chơi. Nhưng tôi cũng nên học bài một chút. Hãy gợi ý cho tôi một lịch trình hợp lý nhé", Wu nói. Thiết bị phản hồi: "Đã hiểu. Vậy chúng ta đọc sách từ 10 giờ đến 12 giờ và đi xe đạp từ 3 giờ đến 6 giờ chiều nhé? Hãy đặt thời gian học là 8 giờ tối".

Các đề xuất dựa trên hành vi trong quá khứ của Wu, gồm giờ thức dậy, thói quen ngày nghỉ và mô hình học tập trước đây. "Trí tuệ nhân tạo (AI) tự phát triển và những lời khuyên của nó rất chính xác. Đối với tôi, nó đã trở nên không thể thiếu", Wu nói với Nikkei Asia.

Học sinh tiểu học ở Trung Quốc sớm làm quen với các công cụ AI để phục vụ việc học ẢNH: NIKKEI

Cách đó hơn 170 km, tại một trường cấp hai ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Gao Yilin, 15 tuổi, học lớp 9, đang ghi chép công thức toán bằng "bút thông minh". Đầu bút có một camera siêu nhỏ, thân bút tích hợp cảm biến áp lực; mỗi nét viết, hình dạng và lực nhấn được ghi lại dưới dạng dữ liệu. "AI sẽ phân tích dữ liệu và ngay lập tức cho giáo viên biết cách tôi tiếp cận vấn đề và vấn đề đang gặp phải", Gao nói.



Sau bài kiểm tra, giáo viên bước đến bàn Gao: "Về phương trình đó, câu trả lời của em đúng, nhưng có một cách giải đơn giản hơn. Hãy thử suy nghĩ lại xem". Nhờ bút thông minh, những học sinh như Gao Yilin đang học hiệu quả hơn phương pháp truyền thống nhiều lần.

Không những trong lớp học, AI cũng được đưa vào nhà ăn. Mỗi đĩa ăn ở trường của Gao Yilin đều gắn chip IC để theo dõi lượng thức ăn, tổng calo và sự cân bằng dinh dưỡng của từng học sinh. Trong giờ thể chất, vòng đeo tay có cảm biến ghi lại nhịp tim, dữ liệu được tải lên đám mây để AI phân tích nhằm xác định và bồi dưỡng tiềm năng thể thao từ giai đoạn sớm.

Hiệu trưởng Ye Cuiwei, 66 tuổi, cho biết: "AI cho phép chúng tôi cung cấp loại hướng dẫn chi tiết mà thông thường cần đến nhiều giáo viên. Đây không phải là giám sát mà là một hình thức hợp tác giữa con người và AI trong giáo dục".

AI nội địa cũng được đưa vào đào tạo giáo viên. Tại Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải, một lớp 30 sinh viên luyện tranh luận tiếng Anh với chương trình AI trên điện thoại. AI đặt chủ đề: "Khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp có phải là một lựa chọn khôn ngoan?" Khi sinh viên trả lời "Tôi thích một công việc ổn định hơn…", AI đáp: "Rủi ro là một phần của sự phát triển. Đừng sợ thất bại".

Ứng dụng được phát triển bằng AI của Trung Quốc. Giáo sư Li Zheng, 49 tuổi, người phát triển hệ thống, cho biết: "Khoảng 7.000 sinh viên sư phạm tương lai trong trường dùng ứng dụng này. Nền tảng cũng được giới thiệu tại 100 trường khác. AI nội địa thực sự là trợ lý giáo dục hiệu quả".

Theo Nikkei Asia, bằng cách tận dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI nội địa, trong đó có DeepSeek, Bắc Kinh đặt mục tiêu đạt được sự tự chủ và tự cường về trí tuệ nhân tạo. Các hệ thống này giúp thúc đẩy sự chuyển đổi do nhà nước dẫn dắt từ quy mô đơn thuần sang đổi mới có giá trị cao hơn. Với dân số 1,4 tỉ người, Trung Quốc đang từng bước vạch ra và hiện thực hóa tầm nhìn về một cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.