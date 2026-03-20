Trong chương trình Gala 315, được CCTV phát sóng hôm 15.3, một kỹ thuật tối ưu công cụ tạo sinh (GEO) đã tạo nên làn sóng tranh cãi khắp Trung Quốc. GEO là thuật ngữ chỉ việc áp dụng các kỹ thuật tương tự SEO để tối ưu nội dung cho các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phóng sự truyền hình, một hệ thống có tên Liqing đã được dùng để tự động đăng lượng lớn bài nhận xét của các chuyên gia, xếp hạng ngành và đánh giá của người dùng về thiết bị theo dõi sức khỏe không hề tồn tại có tên là Apollo-9. Kết quả, khi được yêu cầu đề xuất sản phẩm liên quan đến "vòng đeo tay sức khỏe thông minh", hai chatbot AI phổ biến ở Trung Quốc không chỉ đề cập đến sản phẩm hư cấu này mà còn xếp nó vào nhóm những lựa chọn hàng đầu. Bản tin không nêu tên các chatbot này.

Một người đàn ông họ Li, được cho là chủ sở hữu của hệ thống Liqing, nói: "Về cơ bản, những người trong ngành công nghiệp GEO đang đầu độc AI". Sau phóng sự của CCTV, tất cả tài khoản liên quan đến Liqing đã bị xóa khỏi các mạng xã hội.

Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi mạng xã hội Entobit.cn, hành vi "đầu độc AI" đang gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Hashtag #CCTVExposesGEOPoisoningDarkIndustry đã đứng đầu danh sách xu hướng của Kuaishou vào sáng thứ hai (ngày 16.3), trong khi #PoisoningAIHasBecomeAnIndustryChain đạt vị trí thứ tư trong danh sách chủ đề thịnh hành của Weibo.

Vụ tranh cãi này gợi nhớ đến việc lạm dụng các thủ thuật SEO khi các công cụ tìm kiếm trên internet mới phổ biến. Cuộc "đầu độc AI" mới được phanh phui ở Trung Quốc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với ngành công nghiệp GEO non trẻ.