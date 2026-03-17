Nhân vật hoạt hình bước ra đời thực nhờ AI và robot

Disney và NVIDIA thử nghiệm robot nhân vật hoạt hình

Tại hội nghị công nghệ GTC 2026, NVIDIA cho biết đang hợp tác với nhiều công ty robot và các nhà phát triển nội dung giải trí để xây dựng thế hệ robot có khả năng tương tác tự nhiên với con người. Mục tiêu là đưa các nhân vật hoạt hình từ phim ảnh, trò chơi thành những robot có thể hoạt động ngoài đời thực.

Một trong những ví dụ được chú ý là robot lấy cảm hứng từ nhân vật Olaf trong loạt phim hoạt hình Frozen của Disney. Robot này có thể di chuyển, thể hiện cử chỉ và phản ứng với môi trường xung quanh, tái hiện phần nào tính cách vui nhộn của nhân vật trên màn ảnh.

Robot Olaf lấy cảm hứng từ nhân vật trong Frozen được Disney và NVIDIA trình diễn tại sự kiện GTC, minh họa khả năng đưa nhân vật hoạt hình ra đời thực nhờ AI ẢNH: KHẢI MINH

Để làm được điều đó, các nhà phát triển kết hợp nhiều công nghệ AI khác nhau. Robot cần hệ thống thị giác máy tính để nhận diện môi trường, các mô hình AI để hiểu ngữ cảnh và phần mềm điều khiển để tạo ra chuyển động tự nhiên. Những công nghệ này giúp robot không chỉ thực hiện lệnh đơn giản mà còn có thể phản ứng linh hoạt khi tương tác với con người.

NVIDIA đang phát triển các nền tảng phần mềm và mô hình AI cho robot, bao gồm hệ sinh thái robot Isaac và các mô hình AI dành cho robot. Các công cụ này cho phép huấn luyện robot trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai ngoài đời thực, giúp giảm chi phí và rủi ro khi thử nghiệm.

Robot Olaf được phát triển với Kamino simulation, nền tảng robot NVIDIA Isaac, mô hình GR00T, thị giác máy tính, AI tương tác và các nghiên cứu từ DeepMind ẢNH: NVIDIA

Theo các nhà phát triển, robot mang hình dáng nhân vật hoạt hình có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực giải trí. Chúng có thể xuất hiện trong công viên chủ đề, sự kiện, bảo tàng hoặc các trải nghiệm tương tác dành cho khách tham quan.

Sự kết hợp giữa AI, robot và ngành công nghiệp giải trí cũng cho thấy một hướng phát triển mới của công nghệ robot. Thay vì chỉ phục vụ sản xuất hoặc tự động hóa, robot có thể trở thành những nhân vật có tính cách, cảm xúc và khả năng giao tiếp với con người.

Nếu những thử nghiệm này tiếp tục tiến triển, trong tương lai không xa, việc gặp một nhân vật hoạt hình ngoài đời thực có thể trở thành trải nghiệm quen thuộc thay vì chỉ tồn tại trên màn ảnh.