NVIDIA công bố loạt nền tảng cho AI agent tại GTC 2026

AI chuyển dịch từ mô hình tạo nội dung sang AI agent

Tại hội nghị công nghệ GTC 2026 tổ chức ở San Jose (Mỹ), NVIDIA công bố nhiều nền tảng mới nhằm thúc đẩy thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng tự hành động, thường được gọi là AI agent (tác nhân AI). Theo công ty, AI đang chuyển từ giai đoạn tạo nội dung sang giai đoạn có thể tự lập kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ và tương tác với nhiều công cụ phần mềm.

Một trong những công bố đáng chú ý là NVIDIA Agent Toolkit, bộ công cụ mã nguồn mở cho phép doanh nghiệp và nhà phát triển xây dựng các AI agent có khả năng tự động thực hiện nhiều bước công việc. Nền tảng này đi kèm OpenShell, môi trường runtime giúp quản lý quyền truy cập, bảo mật dữ liệu và kiểm soát cách các agent tương tác với hệ thống doanh nghiệp.

Kiến trúc NVIDIA NemoClaw cho phép xây dựng AI agent có thể truy cập dữ liệu, sử dụng công cụ và phối hợp nhiều mô hình AI ẢNH: KHẢI MINH

NVIDIA cũng mở rộng hệ mô hình Nemotron, nhóm mô hình AI được thiết kế để hỗ trợ suy luận và xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau. Các mô hình này có thể được sử dụng để xây dựng trợ lý AI, hệ thống phân tích dữ liệu hoặc các agent có khả năng giải quyết những nhiệm vụ phức tạp.

CEO của Nvidia Jensen Huang cho rằng thị trường suy luận AI đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi nhu cầu vận hành các hệ thống AI agent ngày càng lớn trong doanh nghiệp và dịch vụ trực tuyến.

Hạ tầng cho "AI factory" thế hệ mới

Tại sự kiện GTC năm nay, NVIDIA đã công bố nhiều thành phần phần cứng và kiến trúc trung tâm dữ liệu mới nhằm hỗ trợ các hệ thống AI quy mô lớn. Đáng chú ý là nền tảng Vera Rubin, hệ thống hạ tầng AI tích hợp nhiều thành phần từ CPU, GPU đến mạng và lưu trữ, được thiết kế để phục vụ toàn bộ vòng đời phát triển AI. Nền tảng này cho phép các tổ chức triển khai các "AI factory" - cách NVIDIA gọi những trung tâm dữ liệu chuyên dùng để huấn luyện và vận hành mô hình AI.

NVIDIA công bố nền tảng Vera Rubin nhằm tăng mạnh hiệu suất và hiệu quả năng lượng cho các hệ thống AI factory ẢNH: KHẢI MINH

Một thành phần quan trọng trong kiến trúc mới là Vera CPU, bộ xử lý được thiết kế riêng cho các khối lượng công việc liên quan đến AI agent và học tăng cường. Theo NVIDIA, CPU này mang lại hiệu suất xử lý dữ liệu và khả năng điều phối tác vụ cao hơn so với các CPU truyền thống trong môi trường AI.

AI mở rộng sang robot, xe tự hành và hệ thống vật lý

Ngoài lĩnh vực phần mềm và hạ tầng trung tâm dữ liệu, NVIDIA cũng trình diễn nhiều công nghệ AI hướng đến thế giới vật lý. Công ty cho biết AI agent sẽ ngày càng được triển khai trong robot, xe tự hành và các hệ thống công nghiệp.

Trong lĩnh vực robot, NVIDIA tiếp tục phát triển nền tảng Isaac cùng các mô hình Cosmos và GR00T nhằm hỗ trợ robot nhận thức môi trường, học kỹ năng mới và thực hiện nhiệm vụ phức tạp. Những công nghệ này được sử dụng để huấn luyện robot trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai ngoài thực tế.

Hệ sinh thái robot và đối tác đang phát triển robot dựa trên nền tảng AI của NVIDIA được trình diễn tại GTC 2026 ẢNH: KHẢI MINH

Ở mảng giao thông thông minh, nền tảng DRIVE Hyperion của NVIDIA đang được nhiều hãng xe sử dụng để phát triển phương tiện tự hành cấp độ 4. Hệ thống này kết hợp phần cứng, phần mềm và cảm biến để giúp xe có thể nhận diện môi trường, ra quyết định và vận hành tự động.

Theo NVIDIA, sự kết hợp giữa AI agent, hạ tầng AI factory và các nền tảng robot sẽ mở ra giai đoạn mới của trí tuệ nhân tạo, nơi AI không chỉ tồn tại trong phần mềm mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động trong thế giới thực.