Công nghệ lạ ở Trung Quốc: Bồn tiểu có thể phân tích nước tiểu bằng AI

Kiến Văn
18/03/2026 09:54 GMT+7

Bồn tiểu tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) tại Trung Quốc có thể phân tích nước tiểu trong vài phút, từ đó phát hiện nguy cơ tiểu đường hoặc bệnh thận.

Mọi người đều quan tâm đến sức khỏe bản thân, tuy nhiên không phải ai cũng phát hiện ra bệnh khi chúng không có dấu hiệu rõ ràng. Để giúp người dùng theo dõi sức khỏe nhanh chóng, một công ty tại Trung Quốc đã lắp đặt các bồn tiểu thông minh nhằm cho phép họ kiểm tra sức khỏe thông qua phân tích nước tiểu.

Bồn tiểu thông minh Trung Quốc có thể giúp cách mạng hóa các nhà vệ sinh công cộng trong tương lai?

Theo BGR, một đạo diễn phim tài liệu có tên Christian Peterson-Clausen đã trải nghiệm dịch vụ nói trên và chia sẻ trên tài khoản X cá nhân. Vị đạo diễn này cho biết, sau khi sử dụng bồn tiểu đặc biệt tại một nhà vệ sinh công cộng, ông đã trả 20 nhân dân tệ (khoảng 76.000 đồng) để nhận báo cáo phân tích nước tiểu. Phân tích này có thể phát hiện các vấn đề sức khỏe như tiểu đường hay bệnh thận thông qua việc đo độ pH và nồng độ glucose.

Khác với phương pháp truyền thống sử dụng kính hiển vi và que thử, các bồn tiểu đặc biệt này sử dụng cảm biến tích hợp và AI để kiểm tra các chỉ số như glucose, vitamin C và bạch cầu, với kết quả được trả về chỉ sau vài phút.

Những vấn đề với bồn tiểu thông minh Trung Quốc

Peterson-Clausen cho biết nhà sản xuất đang mở rộng lắp đặt các bồn tiểu thông minh trên khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân đã được nêu ra, đặc biệt khi người dùng thanh toán qua WeChat - một nền tảng nhắn tin phổ biến tại Trung Quốc. Mặc dù công nghệ mang lại sự tiện lợi, vẫn còn nhiều người chưa quen với việc sử dụng bồn tiểu thông minh.

Bồn tiểu thông minh đang được triển khai ở nhiều địa điểm trên khắp Trung Quốc

Hơn nữa, chúng hiện chỉ có mặt tại một số thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, trong khi không phải ai cũng quan tâm đến công nghệ này. Đặc biệt, do phương pháp xét nghiệm được giữ kín, nhiều người dùng tiềm năng đã bày tỏ lo ngại về độ chính xác của kết quả và vấn đề khử trùng thiết bị vì sự lây nhiễm chéo có thể dẫn đến dữ liệu sai lệch.

Một điểm đáng chú ý là dịch vụ này chủ yếu phục vụ nam giới, trong khi xét nghiệm nước tiểu không chỉ giới hạn ở sức khỏe nam giới. Ngoài ra, Peterson-Clausen nhấn mạnh rằng các dữ liệu từ bồn tiểu sẽ giúp người dùng chủ động trong việc lên lịch khám sức khỏe sâu hơn tại các phòng khám, nơi các bác sĩ có thể đưa ra kết luận dựa trên các chỉ số trực tiếp.

Lý do bồn cầu thông minh gây nghiện cho người Nhật

