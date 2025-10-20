Stress và rối loạn tâm lý ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe nam giới

'Sức khỏe nam giới không chỉ là hormone hay cơ bắp'

"Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy nam giới có rối loạn trầm cảm hoặc lo âu mạn tính có nguy cơ gặp rối loạn cương dương cao gấp 2-3 lần so với nhóm khỏe mạnh. Trong khi đó, những người mắc rối loạn tình dục lại thường rơi vào vòng xoáy tâm lý tiêu cực, càng lo lắng, suy giảm phong độ thì càng trầm cảm hơn", tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, chia sẻ bên lề Hội nghị khoa học toàn quốc năm 2025 của Hội Y học giới tính Việt Nam diễn ra ngày 18.10.

Theo thống kê từ các nghiên cứu, khoảng 30-40% trường hợp rối loạn cương có nguyên nhân liên quan đến yếu tố tâm lý, bao gồm căng thẳng công việc, áp lực tài chính, xung đột trong mối quan hệ và lo âu về hiệu suất tình dục. Stress kéo dài làm tăng tiết cortisol - hormone của căng thẳng, đồng thời ức chế trục hạ đồi, tuyến yên, tinh hoàn, dẫn đến giảm testosterone nội sinh, rối loạn ham muốn và xuất tinh sớm.

Theo bác sĩ Duy, nhiều bệnh nhân đến khám than phiền mất ngủ, mệt mỏi, giảm hứng thú, nhưng khi xét nghiệm thì nồng độ hormone sinh dục vẫn bình thường, điều đó cho thấy vấn đề nằm ở tâm lý và cảm xúc, chứ không chỉ ở sinh lý học. Một nguyên nhân khác là môi trường sống đô thị và nhịp sống công việc quá nhanh, khiến nhiều người đàn ông rơi vào tình trạng "sống trong căng thẳng mạn tính". Cảm xúc bị nén, không được chia sẻ, lâu ngày chuyển thành rối loạn lo âu, trầm cảm tiềm ẩn và biểu hiện đầu tiên chính là suy giảm khả năng sinh lý.

Để cải thiện, cần một chiến lược phối hợp đa ngành như can thiệp y học chính thống để kiểm soát hormone, đồng thời kết hợp liệu pháp tâm lý, điều chỉnh giấc ngủ, luyện tập thể chất.

"Một người đàn ông khỏe mạnh thực sự không chỉ có thể lực và testosterone cao, mà còn phải có tâm trí bình an và khả năng kết nối cảm xúc. Đó mới chính là nền tảng bền vững của sức khỏe tình dục", bác sĩ Duy chia sẻ.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy (giữa) phát biểu tại hội nghị trong vai trò chủ tọa Ảnh: A.D

Estrogen - hormone bị lãng quên trong sức khỏe nam giới

Cũng tại Hội nghị khoa học toàn quốc năm 2025 của Hội Y học giới tính Việt Nam, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Khoa Bình, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health trình bày bài báo cáo nghiên cứu về estrogen - hormone bị lãng quên trong sức khỏe nam giới.

Theo bác sĩ Bình, ở nam giới, phần lớn estrogen được tạo ra khi testosterone chuyển hóa nhờ enzym aromatase tại các mô như mỡ, cơ, xương và não. Trước đây, hormone này từng bị xem là “của phụ nữ” và “không tốt cho đàn ông”. Thực ra, estrogen cũng rất quan trọng với nam giới. Nó giúp duy trì sinh lý, sinh tinh, bảo vệ xương, tim mạch và chuyển hóa năng lượng.

Bản tin sức khỏe ngày 20.10: 5 thói quen âm thầm hại thận | Nhóm người trẻ có nguy cơ đột quỵ

Thiếu hoặc dư estrogen đều gây rối loạn sức khỏe, từ vô sinh, loãng xương đến rối loạn sinh dục. Vì vậy, khi kiểm tra hormone, không nên chỉ nhìn testosterone, mà cần đánh giá cả estradiol để hiểu rõ hơn tình trạng cơ thể.