Cô gái không có âm đạo tìm lại thiên chức làm phụ nữ

Ngày 29.8, bác sĩ chuyên khoa Văn Phụng Thống, Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn y tế Phương Châu) cho biết, qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI), bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng MRKH loại 1, tức không có tử cung và phần lớn ống âm đạo, nhưng 2 buồng trứng phát triển bình thường, không có bất thường thận hoặc xương sống.

Phẫu thuật Davydov tạo hình âm đạo cho bệnh nhân

Sau khi tư vấn, bệnh nhân được chỉ định thực hiện phẫu thuật tạo hình âm đạo bằng phương pháp Davydov. Phương pháp Davydov là kỹ thuật tạo hình âm đạo qua nội soi ổ bụng, trong đó bác sĩ sử dụng chính lớp phúc mạc trong bụng (một màng mỏng, mềm mại, có khả năng tiết dịch) để tạo thành thành âm đạo mới cho bệnh nhân. Nhờ vậy, âm đạo được tạo có độ ẩm, độ đàn hồi gần giống với âm đạo thật.

Theo bác sĩ Thống, phẫu thuật này được thực hiện theo 3 bước chính là tạo khoang âm đạo qua tầng sinh môn, nội soi ổ bụng để bóc tách và kéo vạt phúc mạc xuống. Sau đó, khâu cố định vạt phúc mạc, đặt khuôn âm đạo để định hình.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống và thạc sĩ - bác sĩ Trần Tài Năng trong ca phẫu thuật ẢNH: P.N

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa Văn Phụng Thống và ê kíp chuyên môn. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và không có biến chứng. Khuôn âm đạo được đặt trong âm đạo mới để giữ hình dạng và theo dõi tại bệnh viện trong vài ngày đầu. Bệnh nhân được hướng dẫn cách sử dụng bộ nong âm đạo tại nhà để duy trì kích thước và phòng ngừa hẹp âm đạo - một yếu tố rất quan trọng quyết định thành công. Về lâu dài, âm đạo nhân tạo sẽ phát triển ổn định và có thể quan hệ tình dục bình thường.

Theo bác sĩ Thống, hội chứng MRKH không phải là dấu chấm hết cho thiên chức làm phụ nữ. Với y học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật như Davydov, người bệnh hoàn toàn có thể có cuộc sống tình dục lành mạnh, hôn nhân hạnh phúc và thậm chí có con bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản.