Công an cảnh báo nguy cơ lộ thông tin từ việc đăng thẻ cử tri trên Facebook

Tuyến Phan
15/03/2026 19:25 GMT+7

Theo công an, việc đăng hình ảnh thẻ cử tri mà chưa làm mờ trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân, dẫn tới kẻ xấu lợi dụng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa có khuyến cáo tới người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân thông qua việc đăng tải thẻ cử tri trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc đăng hình ảnh thẻ cử tri mà chưa làm mờ trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân, dẫn tới kẻ xấu lợi dụng

Theo cơ quan này, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ trong việc lựa chọn những người đại diện tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy sau khi hoàn thành bỏ phiếu, nhiều người dân có thói quen chụp và đăng tải hình ảnh thẻ cử tri trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo… để lưu trữ, chia sẻ niềm vui với bạn bè, người thân.

Công an cho rằng việc này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, bởi hình ảnh thẻ cử tri hiển thị các trường thông tin quan trọng như họ tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú; căn cước công dân, đơn vị bầu cử…

Những thông tin trên sẽ vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để thu thập thông tin cá nhân, phục vụ các mục đích xấu như lừa đảo, giả mạo, bán thông tin cá nhân, đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về cá nhân…

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, công an khuyến cáo người dân không đăng tải công khai hoàn toàn hình ảnh thẻ cử tri (khi chưa được làm mờ hoặc che các trường thông tin quan trọng) lên các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, cần cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân có dấu hiệu thu thập, lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

9,6 triệu cử tri TP.HCM bầu cử, có nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi

Ngày 15.3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri tại TP.HCM đến các khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

