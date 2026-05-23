Công an Gia Lai điều tra vụ án mạng tại phòng trọ ở Tuy Phước

Đức Nhật
23/05/2026 15:20 GMT+7

Vụ án mạng tại phòng trọ ở xã Tuy Phước (Gia Lai) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Ngày 23.5, UBND xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng tại phòng trọ khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 25 ngày 22.5, người dân tại một khu nhà trọ ở thôn Trung Tín 1, xã Tuy Phước nghe tiếng cãi vã lớn phát ra từ phòng trọ của bà Đ.T.N.Y (47 tuổi, ở thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước).

Người dân hiếu kỳ tụ tập quanh hiện trường vụ án mạng tại phòng trọ ở Tuy Phước khiến 2 người thương vong

ẢNH: NGUYỄN YẾN

Một người sống cùng khu trọ đến kiểm tra thì phát hiện bà Y. đang xảy ra xô xát, cãi vã với ông Đ.D.H (42 tuổi, ở xã Tuy Phước Bắc) bên trong phòng. Sau đó, người này nhanh chóng chạy đi báo chủ nhà trọ để cùng đến can ngăn sự việc.

Tuy nhiên, khi quay trở lại, mọi người phát hiện bà Y. bị thương và đang nằm ở khu vực đầu dãy trọ, trên người có nhiều máu. Ngay sau đó, người dân đã liên hệ lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo Công an xã Tuy Phước.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để kiểm tra hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông H. đã tử vong bên trong phòng trọ. Theo ghi nhận ban đầu, hiện trường xuất hiện nhiều vết máu.

Ngay sau đó, Công an xã Tuy Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ án mạng tại phòng trọ nói trên.

Án mạng ở Quảng Trị, nghi phạm bị bắt sau 2 giờ

Sau 2 giờ xảy ra vụ án mạng ở Quảng Trị, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm liên quan cái chết của một phụ nữ.

